У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.9 комментариев
Белоусов провел переговоры с генсеком ОДКБ Масадыковым в Москве
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым для обсуждения вопросов военного сотрудничества организации.
Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым, передает ТАСС.
В ходе встречи Белоусов заявил: «За годы существования Организации проделана большая работа по развитию ее военной составляющей».
Он отметил, что в структуре ОДКБ была создана и совершенствуется система кризисного реагирования.
Кроме того, были сформированы коллективные силы ОДКБ и регулярно организуются мероприятия боевой подготовки. О деталях переговоров и достигнутых договоренностях в сообщении не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что укрепление военно-технического сотрудничества с партнерами по СНГ и ОДКБ является одной из главных задач.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве.