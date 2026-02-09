Белоусов провел переговоры с генсеком ОДКБ Масадыковым в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым, передает ТАСС.

В ходе встречи Белоусов заявил: «За годы существования Организации проделана большая работа по развитию ее военной составляющей».

Он отметил, что в структуре ОДКБ была создана и совершенствуется система кризисного реагирования.

Кроме того, были сформированы коллективные силы ОДКБ и регулярно организуются мероприятия боевой подготовки. О деталях переговоров и достигнутых договоренностях в сообщении не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что укрепление военно-технического сотрудничества с партнерами по СНГ и ОДКБ является одной из главных задач.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве.