Вице-премьер Косиняк-Камыш сообщил о планах Польши довести армию до 500 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Польша планирует довести численность своих вооружённых сил до 500 тыс. человек за счёт создания «резерва высокой готовности», сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на конференции в генштабе, передает РИА «Новости».

Речь идёт о подготовленных резервистах, которые будут регулярно проходить учения и тренировки, чтобы обеспечить быструю мобилизацию страны в случае необходимости.

Министр отметил, что добровольное членство в резерве будет сопровождаться льготами – оплатой участия в учениях, а также доступом к разнообразным курсам и тренировкам. В резерве смогут служить как мужчины, так и женщины на равных условиях. Косиняк-Камыш подчеркнул, что новая служба должна быть привлекательной и не портить имидж армии.

На данный момент в пилотной программе военной подготовки приняли участие более 16 тыс. человек. По словам министра, женщины участвовали в обучении почти так же активно, как и мужчины, а самой многочисленной группой стали люди в возрасте от 36 до 45 лет. Самому старшему участнику курса по кибербезопасности – 91 год, самой старшей участнице курса по выживанию – 80 лет.

Косиняк-Камыш особо отметил, что примерно 23-25% участников выразили желание продолжить службу в Силах территориальной обороны. Власти Польши продолжают инвестировать в гражданскую оборону и подготовку кадров, чтобы максимально увеличить число подготовленных и мотивированных к службе граждан.

Ранее польские власти объявили о планах увеличить численность армии с примерно 206 тыс. до 500 тыс. военнослужащих.

Еврокомиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на перевооружение.

Польша направила в Еврокомиссию заявку на военные кредиты на сумму 43,7 млрд евро по программе милитаризации ЕС SAFE.