У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
Косиняк-Камыш сообщил о планах Польши довести армию до 500 тыс. человек
Вице-премьер Косиняк-Камыш сообщил о планах Польши довести армию до 500 тыс. человек
Польша намерена довести численность своих вооруженных сил до 500 тыс. человек с помощью создания так называемого резерва высокой готовности, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Польша планирует довести численность своих вооружённых сил до 500 тыс. человек за счёт создания «резерва высокой готовности», сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на конференции в генштабе, передает РИА «Новости».
Речь идёт о подготовленных резервистах, которые будут регулярно проходить учения и тренировки, чтобы обеспечить быструю мобилизацию страны в случае необходимости.
Министр отметил, что добровольное членство в резерве будет сопровождаться льготами – оплатой участия в учениях, а также доступом к разнообразным курсам и тренировкам. В резерве смогут служить как мужчины, так и женщины на равных условиях. Косиняк-Камыш подчеркнул, что новая служба должна быть привлекательной и не портить имидж армии.
На данный момент в пилотной программе военной подготовки приняли участие более 16 тыс. человек. По словам министра, женщины участвовали в обучении почти так же активно, как и мужчины, а самой многочисленной группой стали люди в возрасте от 36 до 45 лет. Самому старшему участнику курса по кибербезопасности – 91 год, самой старшей участнице курса по выживанию – 80 лет.
Косиняк-Камыш особо отметил, что примерно 23-25% участников выразили желание продолжить службу в Силах территориальной обороны. Власти Польши продолжают инвестировать в гражданскую оборону и подготовку кадров, чтобы максимально увеличить число подготовленных и мотивированных к службе граждан.
Ранее польские власти объявили о планах увеличить численность армии с примерно 206 тыс. до 500 тыс. военнослужащих.
Еврокомиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на перевооружение.
Польша направила в Еврокомиссию заявку на военные кредиты на сумму 43,7 млрд евро по программе милитаризации ЕС SAFE.