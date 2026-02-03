Politico: Европа начнет снижать зависимость от США в ближайшие годы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские правительства и корпорации активизировали усилия по снижению своей зависимости от американских технологий, военного оборудования и энергетических ресурсов, пишет Politico.

Такой шаг связан с ухудшением трансатлантических отношений и заявлениями Дональда Трампа о возможности захвата Гренландии, а также агрессивной риторикой его администрации в адрес Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: «Если мы хотим, чтобы нас вновь воспринимали всерьез, нам придется научиться языку силовой политики».

В последнее время Евросоюз заключил торговые соглашения с Индией, Индонезией, Мексикой и странами блока Mercosur, а также возобновил переговоры с Австралией. По мнению экс-главы торгового департамента Еврокомиссии Жан-Люка Демарти, Соединенные Штаты остаются крупнейшим торговым партнером ЕС, и процесс сокращения зависимости займет годы, однако «это не вопрос жизни и смерти».

В сфере технологий Франция планирует запретить чиновникам использование американских платформ Google Meet, Zoom и Teams, заменив их на французскую Visio. В Германии и Нидерландах также обсуждают меры по ограничению влияния американских ИТ-компаний и защите критических данных. На Всемирном экономическом форуме в Давосе представили новую европейскую социальную сеть W, которая будет хранить данные на серверах европейских компаний.

В энергетике Евросоюз стремится уменьшить долю американского газа, которая уже превышает четверть импорта, и развивает переговоры с Канадой, Катаром и странами Северной Африки. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен назвал ситуацию с Гренландией «сигналом к пробуждению» для ЕС.

Обсуждается и отказ от зависимости по платежным системам – Европейский центральный банк разрабатывает цифровое евро, чтобы сократить использование Mastercard и Visa. В Германии поднимают вопрос о размещении золотого запаса в Нью-Йорке, а страны ЕС поддерживают принцип «покупай европейское» при государственных закупках. Программа ЕС по обороне ограничивает долю компонентов из стран вне ЕС и партнеров в 35%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новая национальная стратегия обороны США обязала Европу самостоятельно заниматься проблемами Украины.

США и Евросоюз разрабатывают план по процветанию Украины с инвестициями в 800 млрд долларов.

Европейские страны остались без прямого руководства со стороны США.