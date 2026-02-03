  • Новость часаАртиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизни трех человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему США стремятся добить Иран
    Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины
    В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    Подозреваемый рассказал подробности убийства мальчика в Петербурге
    Нанесен массированный удар по объектам энергетики Украины
    Глава Белгородской области объявил о срочном усилении защиты
    ФСБ задержала иностранца с взрывчаткой у энергообъекта Подмосковья
    Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    Цены на золото и серебро показали сильный рост после падения
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    16 комментариев
    3 февраля 2026, 11:22 • Новости дня

    Politico: Европа начнет снижать зависимость от США в ближайшие годы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны и компании ускоряют меры по уменьшению зависимости от США, расширяя торговлю с Индией и Латинской Америкой и внедряя собственные техрешения, пишет Politico.

    Европейские правительства и корпорации активизировали усилия по снижению своей зависимости от американских технологий, военного оборудования и энергетических ресурсов, пишет Politico.

    Такой шаг связан с ухудшением трансатлантических отношений и заявлениями Дональда Трампа о возможности захвата Гренландии, а также агрессивной риторикой его администрации в адрес Европы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: «Если мы хотим, чтобы нас вновь воспринимали всерьез, нам придется научиться языку силовой политики».

    В последнее время Евросоюз заключил торговые соглашения с Индией, Индонезией, Мексикой и странами блока Mercosur, а также возобновил переговоры с Австралией. По мнению экс-главы торгового департамента Еврокомиссии Жан-Люка Демарти, Соединенные Штаты остаются крупнейшим торговым партнером ЕС, и процесс сокращения зависимости займет годы, однако «это не вопрос жизни и смерти».

    В сфере технологий Франция планирует запретить чиновникам использование американских платформ Google Meet, Zoom и Teams, заменив их на французскую Visio. В Германии и Нидерландах также обсуждают меры по ограничению влияния американских ИТ-компаний и защите критических данных. На Всемирном экономическом форуме в Давосе представили новую европейскую социальную сеть W, которая будет хранить данные на серверах европейских компаний.

    В энергетике Евросоюз стремится уменьшить долю американского газа, которая уже превышает четверть импорта, и развивает переговоры с Канадой, Катаром и странами Северной Африки. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен назвал ситуацию с Гренландией «сигналом к пробуждению» для ЕС.

    Обсуждается и отказ от зависимости по платежным системам – Европейский центральный банк разрабатывает цифровое евро, чтобы сократить использование Mastercard и Visa. В Германии поднимают вопрос о размещении золотого запаса в Нью-Йорке, а страны ЕС поддерживают принцип «покупай европейское» при государственных закупках. Программа ЕС по обороне ограничивает долю компонентов из стран вне ЕС и партнеров в 35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая национальная стратегия обороны США обязала Европу самостоятельно заниматься проблемами Украины.

    США и Евросоюз разрабатывают план по процветанию Украины с инвестициями в 800 млрд долларов.

    Европейские страны остались без прямого руководства со стороны США.

    1 февраля 2026, 07:55 • Новости дня
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Портал Strategic Culture Foundation в аналитическом материале назвал реальной угрозой Евросоюзу внутренние распри главы евродипломатии Каи Каллас и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    «Страны ЕС, следуя примеру Америки, создают бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене», – пишет автор материала на портале Strategic Culture Foundation (SCF).

    В этом вопросе ЕС рабски следует политике Трампа о мире без правил, в то время как, по мнению тех же политиков и СМИ, Трамп, наряду с российским коллегой Владимиром Путиным, является самым большим врагом либеральных политиков ЕС.

    «Но внутри самого Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между фюрерин Урсулой фон дер Ляйен и ярым критиком России Каей Каллас испортились. Таким образом, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец блока, организации или страны», – указывает автор.

    По данным Politico, отношения фон дер Ляйен с Каллас ухудшились и стали сложнее, чем с предшествующим ей Жозепом Боррелем. При этом основная причина всему – конфликт из-за власти и влияния.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года Euractiv сообщал, что Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть. Между фон дер Ляйен и Каллас  вспыхнул личный конфликт из-за Мартина Зельмайера, которого считают одним из влиятельных чиновников ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание.

    Комментарии (22)
    2 февраля 2026, 17:54 • Новости дня
    Американский генерал заявил о войне России с Европой

    The Guardian: Американский генерал Ходжес заявил о войне России с Европой

    Американский генерал заявил о войне России с Европой
    @ Arno Burgi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы уже ведет войну с европейскими странами, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, пишет The Guardian.

    С соответствующим заявлением Ходжес выступил на конференции по безопасности, прошедшей в Осло, передает РИА «Новости».

    «Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», – приводит The Guardian его слова.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией.

    Комментарии (13)
    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Комментарии (3)
    1 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламент Ирана признал вооруженные силы стран – членов Евросоюза террористическими организациями, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Такое решение стало ответом на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией со стороны ЕС, передает РИА «Новости».

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: «Согласно статье 7 закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    Комментарии (17)
    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    Комментарии (4)
    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Комментарии (6)
    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    Комментарии (7)
    2 февраля 2026, 12:48 • Новости дня
    Каллас сравнила современный мир с джунглями
    Каллас сравнила современный мир с джунглями
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На конференции по безопасности в Осло глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сравнила современный мир с джунглями, где сильнейший диктует условия.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас вновь подняла тему «джунглей» в мировой политике, выступая на конференции по безопасности в Осло, передает РИА «Новости».

    На этот раз Каллас сравнила современный мир с джунглями, где, по ее словам, выживает сильнейший. «Если вы, как маленькая страна, не получаете необходимой безопасности от основанного на правилах миропорядка, вы понимаете, что это была иллюзия, действует закон джунглей, где сильнейший получает то, что хочет», – заявила она, раскритиковав текущее состояние ООН и международных отношений.

    Каллас подчеркнула, что даже в джунглях животные умеют сотрудничать, и призвала к внедрению принципа ответственности во внешней политике. По ее мнению, Устав ООН сам по себе хорош, однако в реальности не хватает механизма ответственности для стран.

    В 2022 году ее предшественник Жозеп Боррель также использовал сравнение Европы с цветущим садом, противопоставляя его «джунглям» остального мира, с которыми, по его словам, «нужно соответственно обращаться».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).


    Комментарии (15)
    2 февраля 2026, 22:40 • Новости дня
    Страны ЕС не согласовали механизм кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    На внеочередном заседании постпредов Евросоюза не удалось достичь компромисса по механизму займа 90 млрд евро для Украины, сообщил источник.

    Страны Евросоюза не смогли договориться о механизме предоставления Украине займа на 90 млрд евро. Европейский источник сообщил, что заседание постпредов прошло в понедельник, однако окончательного соглашения по механизмам выделения средств не достигли. По его словам, «окончательного соглашения пока нет, работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», передает РИА «Новости».

    Политическое решение о выделении кредита на 90 млрд евро на 2026-2027 годы было принято в декабре 2025 года на саммите ЕС. Сейчас идет процесс согласования законодательного пакета, который должен быть одобрен Европарламентом и Советом Евросоюза. Киев рассчитывает получить первый транш уже в апреле, однако переговоры участников Евросоюза продолжаются.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предоставил Киеву поддержку на сумму 193,3 млрд евро с начала конфликта на Украине. Из этой суммы 3,7 млрд евро направили за счет реинвестирования замороженных российских активов.

    Напомним, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы

    Politico: Рютте ошибается в том, что Европа беспомощна без США

    Генсека НАТО заподозрили в предательстве Европы
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о невозможности обороны Европы без американской поддержки превратило зависимость в опасную политическую доктрину, пишет Politico.

    Генсек альянса позиционирует себя не как глава союза равных, а как «представитель стратегической отставки Европы», пишет Politico.

    Логика Рютте, связывающая ядерное сдерживание исключительно с защитой США, названа в публикации несостоятельной. Большинство реальных вызовов безопасности в Евро-Атлантике развиваются ниже ядерного порога, где решающее значение имеют обычные вооружения и разведка.

    Европейские страны, по данным издания, уже обладают передовыми ВВС, подводными лодками мирового класса и значительной военно-морской мощью. Проблема заключается не в дефиците ресурсов, а в национальной и промышленной раздробленности, мешающей эффективному использованию потенциала.

    Ставить безопасность континента в полную зависимость от Америки неразумно, учитывая смещение интересов Вашингтона в Индо-Тихоокеанский регион, говорится в материале.

    Требование от Европы самостоятельности с одновременным навязыванием покупки американского оружия является когнитивным диссонансом, отмечается в статье.

    Напомним, в конце января Рютте говорил, что ЕС не сможет защитить себя без поддержки США. За это его раскритиковали политики из Франции.

    При этом в нескольких европейских странах начали обсуждать идею создания военного блока вне НАТО и без участия США.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Рютте признал зависимость Западной Европы от поддержки США.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 15:25 • Новости дня
    «Лик» Мелони нашли при реставрации в римской базилике

    В базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме нашли ангела с чертами Мелони

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе реставрации древней римской базилики на одном из ангелов заметили черты, напоминающие премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Реставрационные работы в базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина в Риме привели к появлению изображения ангела, который поразительно напоминает премьер-министра Италии Джорджу Мелони, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, речь идет о композиции над мраморным бюстом последнего короля Италии Умберто II Савойского, где до этого были два херувима с обобщенными чертами. Теперь один из ангелов обладает женскими чертами и светлыми вьющимися волосами, явно напоминающими Мелони.

    «У одного из них знакомое, поразительно современное лицо. Мы видим его каждый день в новостях, потому что это лицо премьер-министра Джорджи Мелони. Присмотритесь, вы не поверите, но это она. До реставрации там был обычный херувим. Сегодня – это лицо самой влиятельной женщины страны. Крылатая, она держит свиток с изображением итальянского сапога», – говорится в публикации Repubblica.

    Журналисты отмечают, что автором изменений, вероятно, стал не профессиональный реставратор, а волонтер и декоратор Бруно Валентинетти, чью подпись обнаружили на свитке у ангела. В приходе его называют человеком, проводящим много времени в храме, а также автором других декоративных работ, в том числе в одной из резиденций Сильвио Берлускони.

    После появления изображения в историческом здании газета Repubblica подняла вопрос о контроле реставрационных работ и деятельности надзорных органов, указывая на необходимость более строгого надзора за подобными проектами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Рима два обрушения при реставрации разрушили часть башни Торре-деи-Конти. До этого в столице Италии археологи во время реставрации дворца императора Нерона обнаружили потайное помещение с фресками.


    Комментарии (7)
    2 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Сийярто: Венгрия потребовала через cуд ЕС отменить запрет на энергоносители из России

    Венгрия потребовала через суд ЕС отменить запрет на энергоносители из России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия подала иск в Суд ЕС против введенного Евросоюзом запрета на поставки энергоносителей из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны немедленно направило требование об отмене решения Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Этот иск должен быть рассмотрен», – говорится в заявлении Сийярто, которое распространил венгерский МИД. По его словам, Совет ЕС не имел права принимать санкционные меры большинством голосов, а должен был действовать на основе консенсуса. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия «замаскировала эту меру под торговую политику», зная о возражениях Венгрии и Словакии.

    Министр также отметил, что базовые документы Евросоюза предусматривают право каждого государства самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать поставщиков. Он напомнил о действующем «принципе энергетической солидарности», согласно которому энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным, а решение Брюсселя нарушает это правило, по крайней мере для Венгрии.

    Напомним, Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    Ранее в ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России.

    Комментарии (2)
    1 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Орбан назвал иллюзией выплату ссуд Киеву за счет России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что идея погашения кредитов Киеву за счет российских репараций является иллюзией, несмотря на то, что многие доверяют этим обещаниям.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцев вводят в заблуждение обещаниями о том, что кредиты Киеву будут погашены за счет российских репараций, передает РИА «Новости». Об этом Орбан рассказал во время выступления в городе Хатван, а его слова распространил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят», – подчеркнул Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила в страны Евросоюза письмо с предложением об экспроприации российских активов и вариантами финансирования Украины. Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 15:11 • Новости дня
    Мелони призвала Европу избавиться от комплекса неполноценности

    Премьер Италии Мелони заявила о необходимости стратегической автономии Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что Европе следует стать самостоятельной и сильной державой, способной защищать собственные интересы, и избавиться от комплекса неполноценности.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости для Европы стремиться к стратегической автономии и избавиться от комплекса неполноценности, передает РИА «Новости».

    В интервью газете Foglio она подчеркнула, что Европа должна быть сильной и автономной державой, способной высказывать свое мнение на международной арене и взаимодействовать со всеми без чувства неполноценности ради собственных интересов.

    Мелони отметила, что долгое время европейские страны, по ее мнению, уделяли недостаточно внимания вопросам собственной безопасности. Она также подвергла критике позицию части левых политических сил в Италии и Европе по поводу расходов на оборону и безопасность.

    В ходе интервью Мелони заявила: «Когда мы жалуемся на то, что американцы хотят уменьшить свое присутствие, а, следовательно, и влияние в Европе, что именно мы имеем в виду? Что мы хотим и дальше делегировать им наши обязанности как суверенных государств?»

    По ее словам, Европе необходимо самостоятельно решать ключевые вопросы безопасности и не рассчитывать на другие государства.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони готовятся подписать ряд соглашений, включая оборонное сотрудничество и поддержку промышленности ЕС.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что попросила президента США Дональда Трампа изменить состав «Совета мира», чтобы Италии и другим странам было проще присоединиться к нему.

    США отметили, что считают свои гарантии безопасности важнее европейских инициатив.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Премьер Бельгии признал ошибку Европы в миграционной политике

    Премьер-министр Бельгии призвал привлекать в ЕС правильный тип мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил обеспокоенность тем, что Европа сталкивается с ростом нагрузки на систему социального обеспечения из-за привлечения неправильных мигрантов.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил на мероприятии «Будущее Европы», организованном изданиями De Tijd и L’Echo, что Европа привлекает не тот тип мигрантов, передает РИА «Новости».

    По его словам, континент нуждается в активных мигрантах, способных укрепить рынок труда, однако текущая миграционная политика способствует росту нагрузки на систему социального обеспечения.

    «Наша «основная специализация» заключается в привлечении мигрантов, которые фактически ложатся бременем на систему социального обеспечения. И наши граждане это видят, и именно это подпитывает ультраправых», – отметил де Вевер.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что правительства стран ЕС настаивают на ужесточении миграционной политики, в ряде случаев используя подходы, схожие с американской практикой.

    В мае 2024 года Европейский союз окончательно одобрил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Согласно новым нормам, введение которых рассчитано на два года, предусмотрен более строгий контроль на внешних границах, ускорение рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и более эффективное выдворение лиц, не имеющих права на пребывание в ЕС. Также реформа подразумевает справедливое распределение мигрантов между странами для снижения давления на государства, принимающие основной поток нелегалов.

    Премьер-министры Дании и Британии призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека. Они отметили необходимость обновления системы предоставления убежища из-за новых миграционных вызовов.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику европейских стран, заявив, что многие из них из-за этого теряют жизнеспособность.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Европейский бизнес захотел вернуть продажу туров в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские туркомпании рассматривают российский рынок как прибыльное направление и выражают желание возобновить официальные турпрограммы при снятии ограничений, сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович.

    Европейский туристический бизнес заинтересован в снятии санкций и возобновлении продаж туров в Россию, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович, комментируя итоги недавней международной выставки FITUR, прошедшей в Испании.

    «Отложенный спрос на Россию на европейском рынке существует. Кроме того, и европейский турбизнес сильно заинтересован в снятии санкций и возвращении на наш рынок, потому что туры в Россию для них всегда были довольно доходным бизнесом. Об этом говорили многие зарубежные коллеги на недавней международной выставке FITUR в Испании», – подчеркнул Войтович.

    Он также отметил, что несмотря на формальные ограничения, отдельные туристы из Европы продолжают самостоятельно приезжать в Россию. По его словам, такие поездки совершают в основном энтузиасты, которые путешествуют окольными путями из-за запрета для европейских турфирм формировать организованные турпакеты в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что за первое полугодие 2025 года Россию индивидуально посетили примерно 165 тыс. туристов из стран Европейского союза.

    Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень, несмотря на многочисленные санкции. Российская столица признана одним из лучших городов мира по развитию туризма.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кличко сообщил о полном отключении тепла в двух районах Киева
    Имя Зеленского упомянуто в материалах дела Эпштейна о торговле людьми
    Эсминец ВМС США уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    Правая кандидатка совершила прорыв в гонке за пост мэра Парижа
    Азербайджан арестовал участвовавших в СВО на стороне России и Украины
    В Нижнем Тагиле заслуженный учитель замерзла насмерть
    В уфимской школе девятиклассника задержали за стрельбу из страйкбольного оружия

    Зачем США ослабляют доллар

    Американская валюта в последние месяцы переживает значительное падение. Но руководство Белого дома этот процесс не пугает, наоборот, Дональд Трамп дает понять, что поддерживает ослабление доллара. Какие процессы влияют на курс американской валюты – и почему его понижение в итоге навредит значительной части американцев? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает к иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации