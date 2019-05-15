Под дворцом Нерона нашли тайную комнату

В ходе реставрации дворца римского императора Нерона археологи обнаружили потайное помещение, украшенное множеством фресок.

Соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале Science Alert.

rimasta tra i #SecretsMW per oltre 20 secoli, riscoperta quasi per caso durante i lavori di restauro della #DomusAurea: la #SaladellaSfinge e ve ne mostreremo ancora altre immagini durante questa #MuseumWeek. Seguiteci! pic.twitter.com/vlCcBisT1W — Parco Colosseo (@ParcoColosseo) 14 мая 2019 г.

Помещение назвали «комнатой Сфинкса» из-за рисунка этого мифического существа, обнаруженного на одной из его стен. Также на фресках изображены танцующие кентавры, птицы, водные существа; кроме того, найден рисунок воина, вооруженного луком, мечом и щитом, сражающегося с пантерой.

Комнату нашли случайно во время реставрационных работ во дворце Нерона в Риме, также известном как «Золотой дом».

Большая часть подземного помещения все еще заполнена грязью, которая покрывает стены и, вероятно, другие фрески. Полная расчистка комнаты пока не планируется из-за риска потери устойчивости остальной части комплекса.

«Золотой дом» Нерона – дворцово-парковый комплекс в Риме. После гибели императора Нерона в 68 году нашей эры недостроенный дворец был заброшен.

Позднее комплекс сгорел, а его территорию застроили общественными зданиями.

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