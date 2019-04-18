Гробницу «завхоза» фараона нашли в Египте

В окрестностях Луксора на юге Египта археологи нашли гробницу смотрителя зерновых амбаров фараона XVIII династии (примерно 1550-1292 годы до н. э.), говорится в заявлении министерства по делам древностей Египта.

В присутствии главы египетского правительства Мустафы Мадбули и ряда министров глава министерства по делам древностей Халед аль-Анани объявил в четверг о находке, передает РИА «Новости».

«Находка относится к периоду Нового царства XVIII династии фараонов и принадлежит смотрителю фараоновских зерновых амбаров», – говорится в распространенном сообщении ведомства.

Также Халед аль-Аннани рассказал о том, что были обнаружены еще две гробницы, которые относятся к более раннему времени существования Древнего Египта.

Во всех трех гробницах ученые нашли саркофаги, погребальные статуэтки ушебти, росписи на стенах и погребальные маски.

Ранее в Египте были обнаружены древний город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры, а также некрополь возрастом почти 3,5 тысячи лет.