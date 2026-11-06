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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    6 ноября 2026, 21:14 • Новости дня

    Объезды организованы после обрушения пешеходного перехода в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство транспорта сообщило об организации объездных путей для автомобилистов и общественного транспорта после аварии в городском округе Солнечногорск Московской области.

    Пути объезда организованы для водителей после дорожно-транспортного происшествия на 57-м километре автодороги М-10 «Россия» в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает Минтранс в Max.

    «Для автомобилистов организованы объезды в сторону населенного пункта Савельево длиной около 10 км и в сторону трассы М-11 «Нева» протяженностью около 20 км», – говорится в сообщении.

    Дополнительно для общественного транспорта проезд по скоростной трассе М-11 сделали бесплатным. Уточняется, что дорожный инцидент произошел приблизительно в 18:30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу грузовик с поднятым кузовом врезался в пешеходный мост на трассе М-10 в Подмосковье, водитель погиб. Движение по Ленинградскому шоссе из-за обрушения конструкции перекрыли.

    В прошлом месяце семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге М-11 «Нева» в Тверской области.

    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    6 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист Ярыгин: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Белый дом и их встреча с первой леди США Меланией Трамп – сигнал о продолжении диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. По его мнению, интенсификацию контактов в ноябре следует рассматривать как готовность Штатов к достижению определенных договоренностей, а затем – к их защите от вероятных нападок.

    «Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией. Сейчас одним из таких инструментов становятся инициативы не столько федеральных политиков, сколько узнаваемых общественных фигур, пользующихся определенным доверием – в частности Мелании Трамп. Вероятно, подобные шаги будут восприниматься менее остро как внутри Штатов, так и в Европе», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Вашингтон и их встреча с первой леди США – хороший сигнал. «Очевидно, что такой формат скоординирован и реализуется не без участия Дональда Трампа. В любом случае сам факт взаимодействия – это то, чем нынешняя администрация отличается от предыдущей», – указал собеседник.

    Новый канал диалога уже приносит конкретные результаты: в частности, была проведена гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, параллельно готовится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Впрочем, по оценкам Ярыгина, глава Белого дома может оказаться в ситуации, когда результат его деятельности, а также контактов с участием первой леди США окажутся под давлением внутриполитических факторов – в частности Конгресса, в котором изменилась расстановка сил. «Возможно, нынешняя активность Трампа продиктована реальной готовностью защищать потенциальные договоренности», – подчеркнул политолог.

    Как полагает аналитик, на это указывает то, что внутренних стопоров для Трампа сейчас кратно меньше, чем раньше. «Избранный Конгресс приступит к работе только 3 января. Значит, у президента есть еще два месяца для реализации своих инициатив. Он располагает необходимым технологическим и политическим ресурсом. Кроме того, у главы Белого дома есть прямой стимул защищать возможные сделки с Россией: для него значимы экономические индикаторы, с помощью которых он сможет доказать эффективность своих решений», – детализировал Ярыгин.

    «Наконец, стоит учитывать концептуальный фактор. Сейчас сняты прежние ограничители внешнеполитической активности Трампа. Еще недавно над ним нависала тень промежуточных выборов, и чрезмерная активность в этот период могла сыграть против него. Теперь этот барьер устранен, – добавил американист. – Президент США осознает, что у него осталось два года, чтобы вписать свое имя в историю».

    «В этих условиях глава Белого дома, скорее всего, будет действовать активнее и стремиться закрепить свои достижения, не опасаясь высокой политической цены таких шагов», – заключил политолог.

    В четверг первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями России и Украины, представив результаты локального прекращения огня в Алешках Херсонской области. От РФ в Вашингтон прибыли спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

    Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек. «Данная гуманитарная миссия наглядно показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

    Спецпредставитель президента России также отметил, что супруга американского лидера продолжит работу по решению гуманитарных проблем, связанных с конфликтом на Украине. «Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей», – добавил Дмитриев.

    Он подарил Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая теперь живет в Туапсе. На нем написано «Я люблю Меланию». Первая леди США в свою очередь через представителей России передала личное послание Владимиру Путину.

    Лантратова на официальной части мероприятия не выступала. После мероприятия она рассказала о встрече: «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили, что эта миссия очень важная и нужная для людей».

    Позже Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с Дмитриевым. Он отказался раскрывать содержание разговора с российским представителем. При этом глава Белого дома заявил, что ожидает масштабных договоренностей, и допустил участие в них всей Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, анонсированном американским лидером. Он также отметил, что в Москве позитивно оценивают факт встречи Мелании Трамп с российскими представителями. «Гуманитарный и политический контакты России и США прекрасно дополняют друг друга», – заявил Песков.

    Напомним, локальный режим прекращения огня действовал на Херсонском направлении почти шесть суток – с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила Лантратова, Россия и Украина выполнили условия локального перемирия, это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город.

    По ее словам, стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной», – подчеркнула омбудсмен в своем Telegram-канале. В свою очередь Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки. Первая леди США выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ветераны СВО, делом доказавшие свои морально-волевые качества, должны иметь возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях даже при отсутствии дипломов о высшем образовании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, всех участников спецоперации объединяет стремление работать на благо своей страны. В четверг Владимир Путин поручил в рамках кадрового проекта «Время героев» создать программу для бойцов СВО без высшего образования.

    «Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости привлечь как можно больше участников СВО к управлению страной. И это логично: люди, прошедшие через горнило боевых действий, обладают высокими морально-нравственными качествами, что крайне важно для эффективного управленца», – сказал политолог Никита Сетов.

    Он отмечает, что в России хорошо себя зарекомендовала президентская программа «Время героев», которая дала ветеранам СВО возможность продолжить служение стране в гражданской сфере. «Большое число ее выпускников уже заняли посты на госслужбе. Однако ограничиваться только этой инициативой нельзя», – добавляет собеседник.

    Эксперт отмечает, что участников спецоперации объединяет стремление приносить пользу стране, независимо от их образовательного и профессионального пути до спецоперации. «Они едины в желании трудиться на благо Родины после возвращения в родные города», – акцентирует он.

    Таким образом, добавляет эксперт, создание программы в рамках «Времени героев», рассчитанной на бойцов без высшего образования, станет важным шагом к расширению возможностей для самореализации ветеранов СВО на гражданской службе. «Это наглядный пример воплощения принципа справедливости в политике государства: первоочередное значение имеет готовность человека служить своей Родине», – подчеркивает Сетов.

    В четверг Путин предложил создать программу подготовки к госслужбе для ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Он подчеркнул, что в стране уже реализуется инициатива «Время героев», с помощью которой герои, желающие попробовать себя в гражданской сфере, могут послужить Отечеству после окончания военной карьеры.

    Однако данная программа требует от потенциального участника университетского диплома. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности», – пояснил президент.

    Напомним, кадровый проект «Время героев» действует с 2024 года. Он был создан по инициативе Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Госдумы девятого созыва.

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    6 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    ЦБ утвердил перечень доступных для обычных инвесторов криптовалют

    ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам приобретать биткойн, эфир и USDT

    ЦБ утвердил перечень доступных для обычных инвесторов криптовалют
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России утвердил перечень криптовалют, доступных для неквалифицированных инвесторов, включив в него биткойн, эфир и USDT, лимит на покупку составит 300 тыс. рублей в год.

    Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать эти криптоактивы на биржевом и внебиржевом рынках через брокеров, управляющих или криптообменники, сообщается на сайте Банка России.

    «Соответствующее указание регулятора вступит в силу с 17 ноября. С этого момента биржи вправе допускать эти активы к публичному обращению», – заявили в ЦБ.

    Квалифицированным инвесторам будут доступны любые криптоактивы без ограничений. Всем инвесторам перед сделкой предстоит пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений.

    В перечень вошли самые ликвидные активы с историей ценообразования не менее пяти лет. Отбор производился с учетом рыночной капитализации и среднедневного объема торгов для снижения рисков инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мосбиржа анонсировала запуск торгов биткойном, эфиром и USDT с 1 декабря.

    В сентябре ЦБ допустил создание базы замешанных в преступной деятельности криптовалютных кошельков.

    В марте правительство согласовало законопроекты о регулировании обращения цифровых валют.

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    6 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    @ soln360tv

    Tекст: Вера Басилая

    В районе подмосковного Солнечногорска самосвал с поднятым кузовом задел и обрушил надземный пешеходный мост на Ленинградское шоссе, из-за чего движение на трассе оказалось перекрыто.

    ДТП произошло около деревни Пешки в Московской области, сообщает Mash. По данным канала, самосвал с поднятым кузовом зацепил надземный пешеходный переход, после чего конструкция сорвалась с опор и рухнула на Ленинградское шоссе.

    В результате аварии оказались перекрыты все полосы движения, образовалась четырехкилометровая пробка в обе стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в подмосковном Домодедово женщина и ребенок погибли при опрокидывании самосвала на легковой автомобиль.

    В январе на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области грузовой самосвал поднятым кузовом задел пешеходный мост с причинением травм водителю.

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    6 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

    Адвокат Бозтепе призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

    Tекст: Вера Басилая

    Судебное расследование задержания более 30 россиянок в Турции должно установить все обстоятельства и возможных организаторов схемы вовлечения их в противоправную деятельность, заявила турецкий адвокат Шейма Бозтепе.

    «Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

    По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

    Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

    В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

    Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

    В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.

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    6 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе

    Минфин: В Крыму и Севастополе введут программу льготной ипотеки под 8%

    Минфин анонсировал введение льготной ипотеки в Крыму и Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов объявило о расширении программы льготного жилищного кредитования на строящуюся недвижимость в Крыму и Севастополе со ставкой 8%.

    Правительство утвердило расширение условий программы «Льготная ипотека на территориях воссоединенных субъектов Российской Федерации», сообщил Минфин в Max. По новым правилам граждане смогут оформить льготный кредит при покупке квартир или апартаментов в строящихся многоквартирных домах в Крыму и Севастополе.

    Максимальная сумма займа составит 8 млн рублей, при этом первоначальный взнос должен достигать не менее 20% от цены договора.

    В ведомстве уточнили, что период государственного субсидирования ставки продлится до 15 лет с момента заключения договора. Программа кредитования на новых условиях будет действовать с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спрос на новостройки в Московском регионе из-за ужесточения условий льготной ипотеки поставил антирекорд.

    В сентябре Министерство финансов объявило об обновлении программы льготной семейной ипотеки.

    Летом президент Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки.

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    6 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Минобороны: В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами. Судно типа «сухогруз» доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    Отмечается, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки украинской армии грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

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    6 ноября 2026, 17:26 • Новости дня
    Мантуров договорился о введении демографического стандарта на заводах Чувашии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпоративный демографический стандарт планируется внедрить на двух крупных предприятиях Чувашии с 1 декабря, сообщили в правительстве по итогам поездки первого вице-премьера Дениса Мантурова в республику.

    Первый вице-премьер обсудил с главой Чувашии вопросы демографического развития региона, сообщается в канале кабмина в Max. «Достигнута договоренность о внедрении с 1 декабря корпоративного демографического стандарта на двух крупных предприятиях Чувашии», – говорится в публикации.

    В правительстве добавили, что в дальнейшем эту практику планируется распространить на другие промышленные площадки региона для решения задач, поставленных президентом.

    Также сообщается, что Фонд развития промышленности (ФРП) с 2016 года профинансировал 11 проектов в Чувашии с общим объемом инвестиций более 17 млрд рублей.

    В ходе визита Мантуров оценил реализацию проектов импортозамещения на Чебоксарском заводе силовых агрегатов и деятельность НПП «ЭКРА», отметив, что механизмы совместной поддержки дают результат. «Предприятия наращивают выпуск продукции, расширяют производство и инвестируют в создание новых мощностей», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин назвал улучшение демографической ситуации одним из ведущих приоритетов развития России.

    На форуме-съезде «Деловой России» Путин заявил о первостепенном значении демографии для страны.

    В сентябре глава государства назвал повышение уровня рождаемости важнейшим вызовом для государства.

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    6 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили за день 21 дрон над четырьмя регионами

    Минобороны: Силы ПВО за день уничтожили 21 украинский беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны в пятницу перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями четырех регионов, сообщило Министерство обороны.

    Уточняется, что беспилотники были уничтожены в период с 8:00 до 20:00 мск. Аппараты сбиты над Белгородской, Орловской областями, Краснодарским краем и Московским регионом, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило об уничтожении 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов России.

    В тот же день ведомство заявило о перехвате и уничтожении 496 украинских беспилотников самолетного типа за ночь.

    В среду российские силы ПВО уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 13 регионов России.

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    6 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    РСТ оценил последствия возможной отмены Молдавией безвиза для россиян

    РСТ: Введение визового режима в Молдавии не повлияет на турпоток из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможная отмена безвизового режима между Кишиневом и Москвой не отразится на российском выездном туризме, заявил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    «В масштабах российского выездного рынка введение виз практически не имеет эффекта: влиять не на что. На объем выездного потока и продажи туроператоров это не повлияет», – цитирует Абасова РИА «Новости».

    По его словам, Молдавия занимает небольшую долю в отечественном выездном туризме, а основной спрос связан с транзитными поездками и личными визитами граждан. Единственным возможным последствием нововведения эксперт назвал снижение удобства для личного и диаспорного коридора из-за появления консульских процедур.

    Абасов добавил, что в период с 2023 года по первую половину 2026 года в статистике туристического потока в Молдавию фиксировались нулевые значения, так как направление полностью выпало из измеримого спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил о готовности отменить безвизовый режим с Россией и Белоруссией ради вступления республики в Евросоюз.

    В прошлом месяце эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов допустил сокращение числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз в 2027 году.

    Летом руководитель аналитического центра АПКАП сообщил об отказе европейских стран от полного закрытия въезда гражданам России.

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    6 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    ФСБ: Москвич арестован за передачу данных о военной технике террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации арестован гражданин России, сообщает ФСБ.

    Житель Москвы вступил в ряды организации «Легион «Свобода России»» (признана террористической и запрещена в России) и передавал противнику сведения о местоположении техники Вооруженных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление ФСБ.

    Задержанный через интернет связался с представителем украинского военизированного объединения. В июле 2026 года мужчина заполнил анкету через Telegram-бот и по заданию куратора фотографировал и снимал на видео места стоянки колонн транспорта Минобороны и другие военные объекты.

    Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Фигурант отправлен под стражу, по месту его жительства изъяты средства связи. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае мужчина в Ярославле по собственной инициативе собирал и отправлял украинским властям секретные сведения о российских военнослужащих.

    В феврале житель Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу фотографий и видеозаписей военных объектов Москвы участникам организации «Легион «Свобода России»».

    До этого суд назначил жителю Московской области 16 лет колонии за передачу координат курского аэродрома.

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    6 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин утвердил состав комиссии по ограничениям для осужденных релокантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении состава Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер, которую возглавил министр юстиции Константин Чуйченко.

    Глава государства утвердил состав Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания, сообщает РИА «Новости».

    Председателем комиссии по должности является министр юстиции Константин Чуйченко. В ее состав также вошли заместитель главы ФНС Светлана Бондарчук, заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев, статс-секретарь – заместитель директора ФСБ Александр Купряжкин и заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов.

    Сама межведомственная комиссия была создана президентским указом от 7 сентября. Документ об утверждении ее состава вступает в силу со дня подписания, 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил о планах сделать публичным список уклоняющихся от наказания за рубежом россиян.

    В августе Владимир Путин утвердил пакет законов о введении временных ограничительных мер против скрывающихся за границей нарушителей закона.

    В июле Совет Федерации одобрил введение ограничений для уклоняющихся от уголовного или административного наказания релокантов.

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    6 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Провайдер Beget заявил об уничтожении облачной инфраструктуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский хостинг-провайдер Beget сообщил, что его облачная инфраструктура была полностью уничтожена в результате кибератаки.

    «К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново», – заявили представители компании в Telegram-канале.

    В Beget отметили, что резервные копии данных частных виртуальных серверов (VPS) получат лишь около половины пользователей. «К сожалению, восстановить все данные невозможно», – пояснили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хостинг-провайдер Beget сообщил о планах восстановить работу серверов облачной инфраструктуры с резервными копиями в течение суток после масштабного сбоя.

    Во вторник компания заявила об утрате данных в облачной инфраструктуре после массированной кибератаки.

    В понедельник Beget подвергся массированной кибератаке, нарушившей работу части сервисов.

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    6 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии задержали 16 участников террористической ячейки

    В КБР задержали 16 человек за создание ячейки террористической организации

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность международной террористической организации в Кабардино-Балкарии, арестовав 16 человек.

    В регионе выявили группу лиц, причастных к деятельности запрещенной структуры. В марте 2024 года главный подозреваемый решил создать местную ячейку международной террористической организации, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

    «Путем уговоров и убеждения он вовлек 15 своих знакомых к участию в деятельности ячейки, собираясь вместе с ними совершить на территории региона преступления террористического характера», – сообщили в ведомстве.

    Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении в совершение преступлений террористической направленности, подозреваемые заключены под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники ФСБ предотвратили теракт в торговом центре в Адыгее.

    Накануне правоохранительные органы задержали двоих жителей Ханты-Мансийского автономного округа по подозрению в финансировании терроризма.

    В воскресенье спецслужба опубликовала кадры поимки планировавшего устроить теракт в московском музее-заповеднике «Царицыно» подростка.

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