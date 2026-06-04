РСТ: Полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам не будет

Tекст: Дарья Григоренко

Абасов отметил возможные ограничения для отдельных категорий граждан, передает РИА «Новости».

«Вероятность того, что россиянам запретят шенген уже завтра, практически нулевая. Даже в оптимистичном сценарии речь скорее пойдет об усилении проверок, возможном черном списке для определенных категорий и дальнейшем сокращении многократных виз, а не о полном запрете въезда для всех россиян», – сказал Абасов.

Эксперт пояснил, что визовые решения принимаются не за один день, требуя прохождения нескольких уровней согласования в европейских инстанциях. Полноценная блокировка туристических поездок потребовала бы изменения Визового кодекса, на что обычно уходят месяцы или годы.

Окончательные выводы о перспективах инициативы станут ясны после соответствующих комментариев по итогам текущих обсуждений. В ближайшие дни ожидаются официальные заявления европейских чиновников.

Ранее власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах».

В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.