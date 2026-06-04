Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
РСТ: Полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам не будет
Европейские страны не станут полностью закрывать въезд гражданам России, однако могут ввести черные списки и сократить выдачу многократных разрешений, сообщил генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.
Абасов отметил возможные ограничения для отдельных категорий граждан, передает РИА «Новости».
«Вероятность того, что россиянам запретят шенген уже завтра, практически нулевая. Даже в оптимистичном сценарии речь скорее пойдет об усилении проверок, возможном черном списке для определенных категорий и дальнейшем сокращении многократных виз, а не о полном запрете въезда для всех россиян», – сказал Абасов.
Эксперт пояснил, что визовые решения принимаются не за один день, требуя прохождения нескольких уровней согласования в европейских инстанциях. Полноценная блокировка туристических поездок потребовала бы изменения Визового кодекса, на что обычно уходят месяцы или годы.
Окончательные выводы о перспективах инициативы станут ясны после соответствующих комментариев по итогам текущих обсуждений. В ближайшие дни ожидаются официальные заявления европейских чиновников.
Ранее власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах».
В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.
В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.