Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Гулявшей голой по Москве блогерше назначили 14 суток ареста
Блогершу Анастасию Брагину арестовали на 14 суток за прогулки голой по Москве
Съемки без одежды в общественных местах столицы обернулись для 22-летней уроженки Пермского края административным наказанием по статье о мелком хулиганстве.
Тушинский суд Москвы назначил 14 суток административного ареста блогерше Анастасии Брагиной за мелкое хулиганство, передает РИА «Новости». В отношении девушки был составлен соответствующий протокол, который поступил в суд во вторник.
«Назначено 14 суток административного ареста», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах. В пресс-службе суда также подтвердили эту информацию.
Ранее в столичном главке МВД рассказали о задержании 22-летней уроженки Пермского края. Поводом стали опубликованные в интернете видео, где девушка снимает себя обнаженной в общественных местах. Сообщалось, что в отношении блогерши начата доследственная проверка по статье о развратных действиях.
Отметим, что во вторник Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста другому жителю столицы за выгул козы около мавзолея Ленина.
В мае силовики составили протокол о мелком хулиганстве на бегавшего голышом по подмосковному Нахабино африканца.