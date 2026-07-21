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    Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью
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    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    Российские войска освободили харьковское Волоховское
    Дроны «КВН» поразили ключевой газовый узел Украины в Сумах
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы
    ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
    В ООН назвали военным преступлением удары ВСУ по складам Wildberries
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 13:28 • Новости дня

    Гулявшей голой по Москве блогерше назначили 14 суток ареста

    Блогершу Анастасию Брагину арестовали на 14 суток за прогулки голой по Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Съемки без одежды в общественных местах столицы обернулись для 22-летней уроженки Пермского края административным наказанием по статье о мелком хулиганстве.

    Тушинский суд Москвы назначил 14 суток административного ареста блогерше Анастасии Брагиной за мелкое хулиганство, передает РИА «Новости». В отношении девушки был составлен соответствующий протокол, который поступил в суд во вторник.

    «Назначено 14 суток административного ареста», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах. В пресс-службе суда также подтвердили эту информацию.

    Ранее в столичном главке МВД рассказали о задержании 22-летней уроженки Пермского края. Поводом стали опубликованные в интернете видео, где девушка снимает себя обнаженной в общественных местах. Сообщалось, что в отношении блогерши начата доследственная проверка по статье о развратных действиях.

    Отметим, что во вторник Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста другому жителю столицы за выгул козы около мавзолея Ленина.

    В мае силовики составили протокол о мелком хулиганстве на бегавшего голышом по подмосковному Нахабино африканца.

    20 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Проработавшим от 25 лет учителям решили присваивать звание «Ветеран труда»

    Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Педагогам со стажем от 25 лет начнут присваивать звание ветерана труда, а их рабочую и учебную нагрузку оптимизируют в течение полугода. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

    Глава государства подписал указ о новых мерах социальной поддержки преподавателей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Инициатива, предложенная партией «Единая Россия» и поддержанная главой государства на XXIII съезде, направлена на улучшение условий труда работников сферы образования, говорится в Telegram-канале партии.

    «Установить, что в РФ, <…> гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, включая: <…> присвоение звания «Ветерана труда» при наличии не менее 25 общего стажа педагогической работы», – говорится в тексте.

    Нововведения направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности. Кроме того, российскому правительству поручено в течение шести месяцев оптимизировать режим рабочего времени и объем учебной нагрузки педагогов.

    Указ также предусматривает развитие наставничества для начинающих педагогов и защиту от угроз причинения вреда при выполнении профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.

    Весной глава государства призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

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    20 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    Армянские фермеры перекрыли трассу из-за нераспроданных помидоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа жителей Араратской области на юго-западе Армении заблокировала дорогу международного значения Ереван – Ерасх, протестуя против отказа местных заводов закупать у них помидоры.

    Фермеры заявляют, что предприятия отказываются приобретать продукцию из-за сложностей с ее дальнейшей реализацией и невозможностью экспорта в Россию, что привело к перенасыщению внутреннего рынка, передает ТАСС.

    Участник акции Артак Арутюнян рассказал порталу NEWS.am, что не может продать 60 тонн выращенных томатов. «Такая ситуация повторяется каждый год, пока люди не объединятся, проблема не решается. В прошлом году обещали, что в этом году будет лучше, а в этом – хуже», – заявил фермер.

    Протестующие также отметили, что министр экономики Армении Геворг Папоян обещал помочь со сбытом помидоров и огурцов, однако никаких действий не последовало. После переговоров с правоохранителями фермеры согласились разблокировать трассу, но предупредили о готовности к более радикальным мерам, если их требования не будут выполнены.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении. До этого почти весь экспорт армянских томатов приходился на Россию.

    Премьер-министр республики Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за нереализованный урожай.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    21 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков возле Одессы

    Власти Индии выразили протест Москве после удара по судну на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Нью-Дели потребовал объяснений в связи с гибелью четырех индийских моряков в результате якобы российского ракетного удара по торговому судну у побережья Одессы.

    Правительство Индии во вторник заявило решительный протест Москве в связи с гибелью четырех своих граждан, передает India Today.

    Инцидент с грузовым кораблем произошел у побережья Одессы. По данным источников, торговое судно подверглось предполагаемому российскому ракетному удару.

    Во внешнеполитическое ведомство страны был вызван временный поверенный в делах России в Нью-Дели Владимир Ладанов. Дипломату передали категорические возражения и потребовали объяснений случившегося.

    Оценивая гибель членов экипажа, индийские власти заявили: «Эта атака прискорбна».

    Нью-Дели настаивает на выяснении всех обстоятельств трагедии на Украине. Руководство страны требует привлечь к ответственности виновных в смерти индийских моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Индии подтвердили гибель трех своих моряков после удара США по танкеру у берегов Омана.

    В 2024 году Нью-Дели вызвал украинского посла из-за резких высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

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    20 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о введении морской блокады в отношении Эр-Рияда.

    «Вооруженные силы Йемена объявляют о запрете на морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду». Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления», – написал он в своем канале в Telegram, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что движение оставляет за собой право на всеобъемлющую эскалацию в ответ на действия Эр-Рияда. Вооруженные силы подтвердили свою полную готовность ко всем вариантам развития событий и пообещали жестко ответить на любую эскалацию со стороны Саудовской Аравии. Мятежники также призвали своих сторонников к продолжению всеобщей мобилизации.

    На прошлой неделе йеменские повстанцы объявили о прекращении перемирия с Эр-Риядом. В ответ на обстрел аэропорта Саны мятежники нанесли ракетный удар по саудовской воздушной гавани Абха.

    Позже власти Ирана призвали союзников подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море.

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    21 июля 2026, 04:48 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой

    Такер Карлсон заявил о глупости Каи Каллас

    Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Известный американский журналист Такер Карлсон назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас «тупым человеком».

    Карлсон высказался о Каллас в своем авторском подкасте, передает РИА «Новости».

    «Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе», – заявил Карлсон.

    Он добавил, что другие участники ужина, по его наблюдениям, также были шокированы тем, насколько Каллас, по их впечатлению, не информирована и ведет себя «по-детски».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недоумении европейских политиков из-за назначения Каллас главой евродипломатии.

    Дипломат Константин Долгов назвал Каллас необразованной и глупой женщиной из-за ее слов о нападениях России на африканские страны.

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    20 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с ГСМ для ВСУ. Кроме того, были поражены еще три судна на подходе к порту Черноморск: два балкера и сухогруз, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и транспортные суда, работающие в интересах противника, передает Минобороны России. В Одесском морском торговом порту ударные дроны поразили два сухогруза во время выгрузки военного снаряжения. Также уничтожены резервуары с топливом для украинских войск.

    В порту Черноморска Одесской области атаке подверглись объекты инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения военных поставок.

    Помимо этого, беспилотники настигли цели в открытом море. В нескольких десятках километров южнее Затоки поражены два балкера и один сухогруз. Эти суда направлялись с военными грузами в Черноморск.

    Накануне российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта. В тот же день военные уничтожили два цеха по производству беспилотников.

    Сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов.

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    20 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России

    Лавров разъяснил кандидату от Сенегала требования России к генсеку ООН

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с сенегальским политиком Маки Салом, претендующим на пост генерального секретаря ООН.

    Переговоры руководителя отечественной дипломатии с африканским политиком прошли в Москве, сообщается на сайте МИД. В ходе диалога стороны обсудили предстоящие выборы руководителя всемирной организации.

    «20 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом», – отметили в министерстве. Представители ведомства уточнили, что гость представил свою программу, а российский министр перечислил требования Москвы к кандидатам.

    В МИД добавили, что участники беседы подтвердили приверженность центральной координирующей роли организации в международных делах.

    В июне глава российского дипведомства провел аналогичную встречу с кандидатом на должность генсека ООН Марией Эспиносой.

    До этого Москва назвала повышение авторитета всемирной организации главным условием для поддержки будущего руководителя.

    При этом Лавров подверг резкой критике работу действующего главы структуры Антониу Гутерриша из-за подыгрывания Западу.

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    21 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Боевик ВСУ застрелил сослуживцев за обман российских военных

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области украинский военный ликвидировал двух сослуживцев, которые пытались заманить штурмовые отряды ВС России на заминированную территорию под видом сдачи в плен.

    В районе села Артельное Харьковской области в ходе боестолкновения российские силы ликвидировали группу противника, а один боец первой отдельной бригады территориальной обороны Украины решил сдаться, передает РИА «Новости».

    Представитель силовых структур рассказал, что сдавшийся в плен солдат территориальной обороны застрелил двоих украинских националистов, пытавшихся ложными действиями убедить российских штурмовиков в своей готовности сдаться и вынудить их выйти на заминированный участок местности.

    В июле украинский дрон убил пытавшегося сдаться в плен солдата ВСУ на сумском направлении.

    Месяцем ранее бойцы ВСУ расстреляли вышедшего с белым полотенцем к российским позициям товарища.

    В мае украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким решившим сложить оружие боевым группам.

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    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

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    21 июля 2026, 08:41 • Новости дня
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    Избивший российскую туристку в Телави принес извинения
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Георгий Чигладзе, сломавший нос российской туристке в отеле в Телави, принес извинения за случившееся, заявив, что это произошло случайно, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Адвокаты Чигладзе от его имени опубликовали в соцсетях заявление, в котором он «переживает, что эта женщина получила повреждения» и утверждает, что «это произошло непреднамеренно».

    «Во время конфликта каждому может дорого обойтись случайно совершенное действие», – отмечает Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы.

    При этом он сообщил, что намерен «до конца защищать свое достоинство».

    «Призываю не поддаваться на провокации и не действовать под воздействием мгновенной вспышки, вызванной вашим оскорблением», – заявил Георгий Чигладзе.

    Прокуратура потребовала внести залог в размере 5 тыс. лари (около 1900 долларов), суд вынесет вердикт в ближайшее время, Чигладзе находится в СИЗО.

    Гражданкам России, участницам громкого инцидента на свадьбе в отеле в Телави, запрещено покидать Грузию, заявила адвокат одной из них Лали Апциаури.

    В интервью информационному агентству «Интерпрессньюс» адвокат сказала, что следственные органы предупредили россиянок «несколько дней не покидать Грузию».

    «И не покидают», – сказала Апциаури.

    «Украинки являются гражданками России, а пострадавшая (от удара задержанного мужчины) – еще и гражданка Турции. Они дали показания, рассказали обо всем. Инцидент начался после того, как они открыли на балконе отеля бутылку шампанского, что не понравилось (гостям свадьбы)», - рассказала адвокат, которая выразила сомнение в том, что ее подзащитная могла нанести физическое оскорбление задержанному.

    По ее словам, россиянки «категорически отвергают, что обливали водой и оплевывали гостей свадьбы», которая проводилась на территории отеля.

    Ранее адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный сам является жертвой «провокации».

    Как заявил адвокат Лаша Капанадзе, «Чигладзе стал жертвой провокации русских и является пострадавшим», так как туристки первыми напали на него.

    У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Она родилась на Украине, а сейчас проживает в России. Нестерюк рассказала, что отмечали с четырьмя подругами, приехавшими с Украины, день рождения, никого не провоцировали, а конфликт произошел только из-за их русской речи.

    Подруга избитой в Грузии россиянки обвинила отель в бездействии.

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    20 июля 2026, 21:11 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь своего юбилея отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend с новым двигателем.

    «В день 60-летия АвтоВАЗа мы с гордостью даем старт производству обновленной Lada Niva Legend. Легендарный внешний вид остался с нами, но под капотом – совершенно иной характер», – заявили представители компании.

    Автомобиль получил тяговитый мотор объемом 1.8 литра, улучшенную управляемость и современные системы комфорта. В конструкции машины появилось более 350 новых деталей, при этом инженеры бережно сохранили классический облик внедорожника. Цены и доступные комплектации производитель пообещал раскрыть в августе перед началом официальных продаж, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Новый восьмиклапанный двигатель отличается повышенной экономичностью и увеличенным крутящим моментом, что значительно улучшает тяговые характеристики на бездорожье. Средний расход топлива в смешанном цикле снизился почти на один литр и составил девять литров на 100 километров.

    Впервые в истории модели машина оснащена фронтальной водительской подушкой безопасности, установленной в новом рулевом колесе. Для повышения надежности специалисты применили элементы кузова из оцинкованной стали, а также модернизировали трансмиссию и переднюю подвеску. Кроме того, внедорожник укомплектовали вентилируемыми дисковыми тормозами.

    Изменения затронули и эргономику салона: появилась регулируемая рулевая колонка, новый механизм переключения передач и улучшенная шумоизоляция. Автомобиль также обзавелся современной климатической установкой с тихим вентилятором и центральным замком с единым ключом.

    Весной завод направил более 530 млн рублей на модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva. В начале лета компания представила обновленный внедорожник на Петербургском международном экономическом форуме.

    Руководитель автогиганта Максим Соколов анонсировал запуск производства модернизированной модели 20 июля.

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    20 июля 2026, 16:24 • Новости дня
    В Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабный пожар начался в понедельник в Одессе после взрывов, которым предшествовало срабатывание сирен воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Пожар вспыхнул в Одессе. Местные журналисты отметили, что возгоранию предшествовали громкие звуки, передает РИА «Новости».

    «Начался масштабный пожар», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.

    Накануне в Одессе на фоне воздушной тревоги произошел мощный взрыв. ВС России поразили резервуары с топливом в порту Одессы.

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    20 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    Трамп пригрозил Ирану расплатой за уничтожение американских военных
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими последствиями за гибель американских военных.

    По его словам, соответствующая инструкция уже доведена до высшего военного командования Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Всякий раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет сильно расплачиваться за это. Данная директива передана военному министру Питу Хегсету, председателю Комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и всем командующим в вооруженных силах», – написал глава государства в социальной сети Truth Social.

    Ранее Трамп назвал гибель американских военнослужащих в Иордании очень печальным событием. Американский лидер анонсировал серьезные удары по иранской территории из-за срыва прежних договоренностей.

    До этого политик пригрозил Тегерану беспрецедентной атакой в случае своего убийства.

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    21 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    Атаки беспилотников обесточили южное побережье Крыма
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электроснабжение населенных пунктов на южном побережье Крыма частично прервано из-за атак беспилотников ВСУ, на всей территории республики действуют ограничения энергоснабжения, сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

    Электроснабжение южного берега Крыма нарушено после атак дронов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. На всей территории республики введены ограничения подачи энергии.

    «В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии. По-прежнему сложной остается обстановка на северо-западе и востоке полуострова», – сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    Отключения света производятся оперативно в зависимости от текущей ситуации в энергорайонах. Аварийные бригады непрерывно ведут ремонтные работы в круглосуточном режиме для восстановления снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июля часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетическим объектам.

    Неделей ранее атаки украинских беспилотников спровоцировали масштабные отключения света в двадцати городах и районах полуострова.

    За день до этого украинские военные также нанесли удар по объектам энергоснабжения на территории республики.

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    20 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО заметили над Рижским заливом
    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО заметили над Рижским заливом
    @ Archangel12/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry осуществил масштабные маневры в воздушном пространстве Латвии и Эстонии.

    Самолет вылетел из литовского аэропорта Шауляй и направился на север. Достигнув воздушного пространства Латвии, воздушное судно начало кружить близ аэропорта Юрмала.передает РИА «Новости».

    Позже самолет проследовал над акваторией Рижского залива и совершил несколько маневров около эстонского Пярну. На обратном пути самолет двигался на высоте около шести километров со скоростью более 500 километров в час.

    Аппарат Boeing E-3A Sentry способен выявлять морские цели на больших дистанциях и координировать действия авиации. Радиус действия радара достигает 600 км.

    Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс сменил формат применения авиации над Балтикой с патрульного на боевой.

    Несколькими днями ранее разведывательный борт НАТО совершил длительный полет вблизи Калининградской области.

    В июне военный блок запустил масштабные воздушные тренировки с участием самолетов радиолокационного обнаружения у границ России.

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    Москвича арестовали на пять суток за выгул козы у мавзолея Ленина

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    Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой перекрыть Красное море. Хуситы официально заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Эксперты говорят о двух путях развития ситуации. Это блокировка еще одного пролива – Баб-эль-Мандебского и разрушение порта Янбу, через который перевозит свою нефть Саудовская Аравия в обход Ормуза. Цены на нефть уже начали расти, и это хорошие новости для России. Хотя в этой истории есть риски и для поставок наших углеводородов. Подробности

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп

    Уже второй пакет спутников группировки «Рассвет» начинает свою работу на околоземной орбите. «Это наглядно показывает быстрые темпы наращивания российской спутниковой группировки», – говорят эксперты и объясняют, в чем важность низкоорбитальных аппаратов и для гражданской сферы, и для успехов российских войск в зоне спецоперации. Подробности

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    Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью

    Спецслужбы Японии ведут массовую слежку за проживающими в этой стране российскими гражданами. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из попавших в открытый доступ данных из компьютера японского дипломата. Как неизвестным хакерам удалось получить доступ к ним - и почему перед нами явное свидетельство провала японских спецслужб? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

    • Иран приготовил главный удар по США

      На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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