Гулявшей голой по Москве блогерше назначили 14 суток ареста

Блогершу Анастасию Брагину арестовали на 14 суток за прогулки голой по Москве

Tекст: Мария Иванова

Тушинский суд Москвы назначил 14 суток административного ареста блогерше Анастасии Брагиной за мелкое хулиганство, передает РИА «Новости». В отношении девушки был составлен соответствующий протокол, который поступил в суд во вторник.

«Назначено 14 суток административного ареста», – сообщил источник агентства в правоохранительных органах. В пресс-службе суда также подтвердили эту информацию.

Ранее в столичном главке МВД рассказали о задержании 22-летней уроженки Пермского края. Поводом стали опубликованные в интернете видео, где девушка снимает себя обнаженной в общественных местах. Сообщалось, что в отношении блогерши начата доследственная проверка по статье о развратных действиях.

Отметим, что во вторник Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста другому жителю столицы за выгул козы около мавзолея Ленина.

В мае силовики составили протокол о мелком хулиганстве на бегавшего голышом по подмосковному Нахабино африканца.