В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.3 комментария
Против гулявшей голой по столичным магазинам блогерши начали проверку
Московская полиция задержала девушку, снимавшую откровенные видео без одежды прямо в одном из магазинов на Волоколамском шоссе, в отношении нее начали доследственную проверку, сообщил источник в правоохранительных органах.
В отношении создательницы контента инициировали разбирательство по статье о развратных действиях, сказал собеседник РИА «Новости».
«Проводится доследственная проверка по статье «Развратные действия», – сообщил собеседник агентства.
Накануне стражи порядка задержали блогершу Анастасию Брагину.
Сотрудники столичного главка МВД обнаружили в интернете видеоролики нарушительницы. Предварительно установлено, что подозреваемая находилась полностью обнаженной в торговой точке.
Ранее блогершу Диану Шурыгину отправили в следственный изолятор. В середине июня ее обвинили в незаконном обороте порнографических материалов.