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    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

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    4 июля 2026, 11:09 • Новости дня

    На подлете к Москве уничтожены 62 БПЛА

    Собянин: На подлете к Москве уничтожены 62 БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С начала суток российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали масштабную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону столичного региона.

    За прошедшие сутки в направлении Московского региона было зафиксировано движение более 200 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Основная часть аппаратов была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах к столице.

    «62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – уточнил градоначальник.

    Информации о пострадавших или разрушениях на земле в результате падения обломков сбитых дронов на данный момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть беспилотников.

    3 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о покушении на Симоньян

    Фигуранты дела о покушении на Маргариту Симоньян получили до 25 лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй Западный окружной военный суд Москвы назначил фигурантам дела о подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян от шести до 25 лет лишения свободы.

    Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян приговорены к срокам от шести до 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Наибольший срок получил механик автосервиса Михаил Балашов.

    Суд назначил Балашову наказание в виде лишения свободы на 25 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Другой фигурант, Егор Савельев, ранее судимый за покушение на убийство, получил 15 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей.

    Всего по делу о покушении на Симоньян проходят 12 человек. Поскольку на момент совершения преступления некоторые из них были несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений государственное обвинение просило назначить подсудимым до 25 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о покушении на журналисток поступило в военный суд Москвы.

    Обвиняемые согласились совершить данное преступление за 50 тысяч долларов.

    Ранее в материалах расследования появились трое несовершеннолетних фигурантов.

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    3 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    «Художника» Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    «Цифрового» художника Галантера приговорили к семи годам колонии за мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы вынес приговор Сергею Галантеру по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    «Тверской районный суд города Москвы 3 июля 2026 года признал Галантера Сергея Владимировича виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что осужденный выдавал себя за «цифрового» художника и эксперта по инвестициям. Он предлагал гражданам вкладывать денежные средства в виртуальное искусство, обманывая доверчивых инвесторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Мосгорсуд утвердил семилетний срок лишения свободы для похитившей у инвестора более шести миллиардов рублей блогера Валерии Федякиной.

    В марте суд приговорил криптоинвестора Григория Мулузяна к шести годам колонии за обман клиентов под предлогом инвестирования в криптовалюту.

    В середине июня чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг получил пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    3 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    В центре Москвы из-за антисанитарии закрыли «Пятерочку»

    Суд закрыл «Пятерочку» в центре Москвы из-за антисанитарии и обнаруженной там крысы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Деятельность продуктового магазина в Тверском районе Москвы временно приостановлена после обнаружения грызуна и серьезных нарушений санитарных норм в торговых залах.

    Тверской районный суд вынес решение о закрытии супермаркета на Тихвинской улице, передает ТАСС. Причиной жестких мер стали грубые нарушения базовых санитарно-эпидемиологических норм.

    «Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 июля 2026 года предприятие продовольственной торговли «Пятерочка» ООО «Агротог» признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», – сообщили в пресс-службе инстанции.

    В ходе осмотра специалисты зафиксировали крайне неудовлетворительное гигиеническое состояние помещений. Инспекторы выявили обильные скопления пыли, остатки еды под стеллажами и повреждения напольного покрытия. Главным основанием для закрытия стало присутствие живой крысы в складской зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приостановил работу одного из столичных ресторанов сети «Якитория» из-за грязного кухонного оборудования и отсутствия медосмотров у сотрудников.

    Ранее Бутырский районный суд вынес постановление о временном прекращении деятельности кафе «Суши-энд-Пицца» по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

    До этого Роспотребнадзор обнаружил в супермаркетах сети «Светофор» мух, тараканов и грызунов.

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    4 июля 2026, 00:10 • Новости дня
    С вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил после полуночи об очередном уничтоженном дроне ВСУ на подлете к городу.

    «Уничтожен ещё один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале после полуночи в субботу.

    До этого Собянин сообщал о дроне вечером пятницы. С этого момента до полуночи силы ПВО сбили семь дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение пятницы мэр сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15. Вечером пятницы Росавиация предупредила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    3 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили направлявшийся к Москве беспилотник

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об отражении летевшего к Москве дрона ВСУ.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    В течение дня Собянин сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15.

    При этом вечером пятницы Росавиация предупредила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию.


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    3 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Внуково перешел в режим работы по согласованию

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

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    4 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max--канале о том, что 11 российских аэропортов временно ограничили полеты ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.

    «Аэропорты Жуковский, Сочи и Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что ограничения введены также в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова, Чебоксар, Бугульмы и Уфы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы Росавиация ввела временные ограничения в пяти российских аэропортах, а также сообщила, что Внуково перешел в режим работы по согласованию.. В течение пятницы мэр Москвы сообщал об уничтоженных дронах ВСУ, их было не менее 15.


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    3 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На российскую столицу летели три беспилотных летательных аппарата, их уничтожила система ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого мэр города сообщал еще об 11 сбитых дронах у Москвы с начала суток.

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    3 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 11-й дрон с начала суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат сбили на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Отражена атака одного дрона, направлявшегося в столичный регион, сообщил Собянин в Max.

    В настоящее время на месте ликвидации аппарата работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к Москве.

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    3 июля 2026, 11:44 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы ПВО поразили три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин в Max.

    До этого в пятницу Собянин сообщал о двух уничтоженных БПЛА у Москвы.

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    4 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    При подлете к Москве средства ПВО ликвидировали 12 БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО ликвидировали 12 БПЛА вблизи Москвы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Атака семи беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 2.41.

    До этого, в начале часа мэр города сообщал о пяти сбитых дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ. Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию.


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    3 июля 2026, 12:47 • Новости дня
    Собянин сообщил о строительстве новых зданий Таганского и Лефортовского судов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве продолжается активное строительство современных зданий для Таганского и Лефортовского районных судов, которое завершится в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Активно строим здание для Таганского и Лефортовского судов», отметил мэр Москвы Сергей Собянин в Max. По словам градоначальника, завершить все работы планируется в 2027 году.

    В настоящее время оба учреждения располагаются в постройках, возраст которых превышает сто лет. Их функциональность давно перестала отвечать современным требованиям комфорта и безопасности.

    Новое восьмиэтажное здание возведут в Таможенном проезде. Его разделят на две независимые секции с отдельными входами. Внутри планируется оборудовать 36 залов заседаний, а также кабинеты для более чем ста сотрудников, переговорные комнаты и зоны отдыха. После завершения переезда общая площадь двух судебных инстанций увеличится в 4,5 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России одобрил проект закона о создании Внуковского районного суда Москвы.

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    4 июля 2026, 05:10 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Шереметьево перешел на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Шереметьево  принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации добавили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    4 июля 2026, 03:52 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали три беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три беспилотника уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Уничтожены ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    До этого Собянин сообщал о 12 уничтоженных дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера пятницы силы ПВО сбили семь летевших к Москве дронов ВСУ. Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию.

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    4 июля 2026, 06:35 • Новости дня
    Все столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о возвращении Домодедово и Жуковского, Внуково и Шереметьево к штатному режиму работы.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Некоторое время спустя Росавиация объявила о том, что все ограничения сняты с аэропортов Внуково и Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Жуковский и еще десять аэропортов ввели временные ограничения полетов, кроме того, Внуково перешел в режим работы по согласованию, как и Шереметьево.

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