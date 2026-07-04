«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.5 комментариев
На подлете к Москве уничтожены 62 БПЛА
Собянин: На подлете к Москве уничтожены 62 БПЛА
С начала суток российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали масштабную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону столичного региона.
За прошедшие сутки в направлении Московского региона было зафиксировано движение более 200 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Основная часть аппаратов была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах к столице.
«62 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – уточнил градоначальник.
Информации о пострадавших или разрушениях на земле в результате падения обломков сбитых дронов на данный момент не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть беспилотников.