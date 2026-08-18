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    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    8 комментариев
    18 августа 2026, 19:37 • Новости дня

    Решетников анонсировал планы по увеличению квоты на работников из Мьянмы

    Решетников заявил о планах увеличить квоту на работников из Мьянмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия рассматривает возможность расширения привлечения квалифицированных кадров из Мьянмы для восполнения нехватки рабочих рук на отечественных проектах, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Россия планирует наращивать привлечение трудовых мигрантов из Мьянмы. Для реализации этих планов странам нужно заключить два двусторонних соглашения, заявил ТАСС министр экономического развития РФ Максим Решетников.

    «Работодатели научились работать с мьянманскими работниками, то есть привлекают. У нас по этому году больше двухсот человек квота Мьянмы, но она из года в год увеличивается», – отметил глава ведомства. Он пояснил, что для дальнейшего увеличения льготы требуется подписать документы о реадмиссии и организованном наборе.

    Министр подчеркнул наличие в Мьянме квалифицированных кадров, таких как сварщики и монтажники, которые востребованы на российских проектах. По его словам, около 3,5 млн граждан этой страны уже трудятся в различных государствах Юго-Восточной Азии.

    Как уже писала во вторник газета ВЗГЛЯД, также Москва и Нейпьидо договорились о расширении взаимных поставок товаров.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о целевом наборе иностранных работников за рубежом. До этого дипломаты России и Мьянмы заключили соглашение о взаимной отмене виз.

    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана

    Азербайджан выразил протест послу России из-за публикаций в российских медиа

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, где ему был выражен протест по поводу «провокационных заявлений, сделанных в некоторых российских СМИ в последнее время».

    МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, где ему был заявлен протест по поводу «провокационных заявлений в некоторых российских СМИ», передает Sputnik Азербайджан.

    Азербайджанская сторона рассчитывает на принятие срочных мер для прекращения подобных медийных кампаний. Незадолго до этого власти страны объявили в международный розыск трех граждан России.

    В список попали советник главы Минтранса Алексей Чадаев, политконсультант Семен Уралов и журналист Иван Князев. Генеральная прокуратура республики обвинила их в призывах к насильственному свержению строя, нарушении территориальной целостности и разжигании национальной розни.

    В ноябре прошлого года Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла из-за падения обломков ракеты на территорию диппредставительства в Киеве.

    Летом 2025 года азербайджанское ведомство выразило дипломату протест в связи с недружественными действиями.

    В ответ Москва потребовала от Баку прекращения антироссийской кампании в местных средствах массовой информации.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 11:48 • Новости дня
    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград

    Политолог Межевич: Литва готова на безумные решения по транзиту в Калининград

    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининград. Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее депутаты Литвы предложили ужесточить контроль за транзитом в российский эксклав.

    «Политики целого ряда недружественных стран едва ли не каждый день выступают с безумными заявлениями. Но дипломатическая активность Литвы на российском направлении носит параноидальный характер», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценкам, причины кроются в тяжелом положении дел в самой республике.

    «Экономика страны умирает, демографическая ситуация на грани катастрофы, к этому добавляются политическая нестабильность и коррупция. В таких условиях литовские чиновники видят единственный способ получения капитала – это антироссийские выступления», – детализировал собеседник. Напомним, в июльском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», выпускаемым газетой ВЗГЛЯД, Литва заняла четвертое место.

    Как указал политолог, инициатива Вильнюса ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами в Калининградскую область укладывается в озвученную логику. Межевич напомнил, что в 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининградскую область. «Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов», – уточнил аналитик.

    По его мнению, возможное сокращение времени транзита в Калининград опасно тем, что вслед за таким шагом последуют другие безумные решения. «Сейчас Вильнюс проверяет реакцию Москвы. Неслучайно раз в месяц в Литве обсуждают вопрос полного закрытия транзита – хотя это нарушает договоренности России и ЕС, литовское руководство данные нюанс не очень беспокоят», – заключил Межевич.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

    Комментарии (3)
    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

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    18 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    В Москве вдвое увеличилось число выдворенных за нарушения мигрантов

    Володин: Число выдворенных за нарушения мигрантов в Москве увеличилось вдвое

    Tекст: Вера Басилая

    За первую половину 2026 года число выдворенных из Москвы иностранных граждан возросло с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в Max сообщил, что число мигрантов, выдворенных из Москвы за нарушение законодательства, увеличилось в два раза за первое полугодие 2026 года.
    На данный показатель приходится треть всех выдворений по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

    По всей стране за этот же период принято около 100 тыс. решений об административном выдворении иностранцев. Этот показатель в 2,6 раза превышает данные за аналогичный период прошлого года. Как отметил Володин, расширение перечня статей КоАП, предусматривающих выдворение, до 45 пунктов стало важным шагом в этой сфере.

    МВД также фиксирует снижение преступности среди иностранных граждан. За первые шесть месяцев количество таких правонарушений уменьшилось на 40%. По словам спикера Госдумы, это результат наделения правоохранительных органов дополнительными полномочиями для наведения порядка.

    В начале августа президент России Владимир Путин одобрил расширение списка оснований для депортации мигрантов до 45 статей КоАП.

    Ранее аппарат Совета безопасности сообщил о высылке из страны 99,4 тыс. иностранных граждан в первой половине 2026 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении числа выдворенных мигрантов на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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    18 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Посол Японии покинул здание МИД

    Посол Японии Муто покинул здание МИД

    Посол Японии покинул здание МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Японский посол Акира Муто уехал из Министерства иностранных дел Российской Федерации, куда был вызван ранее, передает РИА «Новости».

    Дипломат находился в здании российского ведомства примерно 20 минут. После завершения визита он проигнорировал вопросы представителей средств массовой информации.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки президента Владимира Путина на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

    Лавров накануне выразил удивление неявкой японского дипломата по требованию Москвы.

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    18 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванному в российское дипведомство японскому представителю Акире Муто предложили переосмыслить курс Токио по системному одобрению терактов Киева против мирных граждан, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что японской стороне указали на необоснованное присоединение к масштабной санкционной войне, передает РИА «Новости».

    «Послу Японии напомнили на Смоленской площади, что коль скоро они настолько, цитирую их же премьер-министра, «чувствительны», то, может быть, они задумаются, что поддерживают, причем на системной основе, терроризм в отношении мирных граждан», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, представитель ведомства обратила внимание на недопустимость русофобских высказываний, которые регулярно звучат в Токио на официальном уровне. По ее словам, такие недружественные шаги совершаются японским руководством без какой-либо объективной необходимости.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России.

    Глава японской дипломатической миссии покинул здание ведомства спустя 20 минут.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил дипломату решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

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    18 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Посол Японии прибыл в МИД

    Посол Японии Муто прибыл в МИД

    Посол Японии прибыл в МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванный ранее и не прибывший в МИД посол Японии Акира Муто прибыл в российское внешнеполитическое ведомство, отказавшись при этом отвечать на вопросы представителей прессы перед входом в здание.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России, однако отказался общаться с прессой, передает ТАСС.

    Дипломат проследовал в здание ведомства, полностью проигнорировав вопросы собравшихся журналистов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что посла вызвали после протеста Токио, связанного с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. При этом в японском диппредставительстве изначально заявляли о невозможности визита Муто 14 и 17 августа без четкого объяснения причин.

    Официальный представитель российского министерства Мария Захарова отметила, что после заявления Лаврова дипломат «резко почувствовал себя лучше».

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал удивительным отказ посла Японии явиться по вызову.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит главы японской дипмиссии на 18 августа.

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    18 августа 2026, 11:58 • Новости дня
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги касающимися посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил решительный протест японскому послу. Причиной послужили антироссийские заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. Их недовольство вызвала поездка президента России Владимира Путина на остров Итуруп, следует из сообщения на сайте МИД.

    Российская сторона подчеркнула, что суверенитет над южными Курилами является незыблемым. Эти территории перешли под юрисдикцию Москвы по итогам Второй мировой войны. Любые попытки японских властей оспорить эту реальность признаны незаконными и абсолютно неприемлемыми.

    Дипломаты также обратили внимание на антироссийский курс Токио. В условиях поддержки Японией киевского режима и санкционной политики Запада Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры, подчеркнули в МИД.

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест в связи с этим визитом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию японских властей абсолютно недопустимой.

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    18 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля

    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в в Архангельском соборе Московского Кремля

    Подтверждена подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля
    @ Yuriy Kaver/Russian Look/Global Look Press

    Подлинность мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, найденных в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ, подтверждена, сообщили в РПЦ.

    Реставрационные мероприятия проводились в июле 2026 года из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробниц над захоронениями великих князей, сообщает ТАСС. В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора.

    «Реставраторам открылись три цельных белокаменных саркофага, принадлежащих захоронениям святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки», – сказал источник агентства в РПЦ.

    По его словам, полученные в ходе работ данные оказались новой информацией для сотрудников музеев Московского Кремля, поскольку ранее у них были совершенно иные сведения о расположении захоронений. Согласно прежним данным, инженерам пришлось разместить саркофаг Дмитрия Донского под саркофагом Ивана Красного для высвобождения места под коммуникации. А во время работ в 1860-х годах оба саркофага были подняты на уровень пола над могильными ямами.

    Дмитрий Донской — великий князь Московский и Владимирский, правивший в XIV веке и сыгравший важную роль в укреплении Московского княжества. Его имя прежде всего связано с победой русских войск над ордынским войском в Куликовской битве 1380 года. За эту победу князь получил прозвище Донской. В 1988 году Русская православная церковь причислила Дмитрия Донского к лику святых.
    Во вторник Патриарх Кирилл провел молебное пение в ознаменование второго обретения мощей Дмитрия Донского. Религиовед Роман Силантьев назвал князя Дмитрия Донского символом национального единства Руси.

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    18 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    МИД обвинил Японию в двойных стандартах из-за Курил и Хиросимы

    Захарова указала на двойные стандарты Японии из-за Итурупа и Хиросимы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Токио в двойных стандартах, указав на замалчивание американских атомных бомбардировок при возмущении поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на непоследовательность японских властей, передает РИА «Новости».

    По ее словам, руководство Японии выражает недовольство визитом президента России на Итуруп, но предпочитает не вспоминать об ответственности США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

    «Когда американцы бомбили их с использованием ядерного оружия – впервые в истории, хочется надеется последний раз, было оно применено, подчеркну, по мирному гражданскому населению Хиросимы и Нагасаки и без стратегического целеполагания - почему же сейчас к чувствам японского народа официальный Токио не обращается, умалчивая о том, что происходило тогда в те годы и кто совершил соответствующую агрессию против Японии?» – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила, что перед разговорами о задетых чувствах Токио стоит вспомнить о жертвах советского народа от японского милитаризма во время Второй мировой войны. Она подчеркнула, что Курилы являются территорией России по международному праву и за них заплачена огромная цена.

    Накануне МИД России вызвал посла Японии для заявления решительного протеста в ответ на высказывания премьер-министра страны о поездке Владимира Путина на Итуруп. Южные Курилы перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, и Москва считает свой суверенитет над ними неоспоримым.

    В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего погибли 140 тыс. и 74 тыс. человек соответственно, в основном мирные жители. В ходе памятных церемоний в начале августа японские официальные лица не стали называть страну, осуществившую эти бомбардировки.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неприемлемой реакцию японского премьера на визит Владимира Путина на остров Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

    Захарова упрекнула главу правительства Санаэ Такаити в отсутствии мужества для оглашения виновника атомных бомбардировок.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал Японию вассалом Соединенных Штатов из-за замалчивания этого исторического факта.

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    18 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    Умерла потомственная актриса театра «Ромэн» Наталья Бизева
    Умерла потомственная актриса театра «Ромэн» Наталья Бизева
    @ teatr-romen.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженная артистка России, звезда цыганского театра «Ромэн» Наталья Бизева умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

    О смерти актрисы Натальи Бизевой сообщил художественный руководитель московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Николай Сергиенко, передает РИА «Новости». По его словам, артистка долгое время боролась с недугом и не появлялась на сцене.

    «Да, Наталья Бизева скончалась 16 августа, это так», – подтвердил собеседник агентства.

    Церемония прощания с актрисой состоится в здании театра «Ромэн» в четверг, 20 августа, в 11.00 мск. Похороны пройдут на Головинском кладбище в Москве, где уже покоятся ее супруг и родители.

    Наталья Бизева была потомственной актрисой. Ее отец, заслуженный артист РСФСР Василий Бизев, и мать, актриса Валентина Вербицкая, также служили в театре «Ромэн».

    Сама Наталья впервые вышла на сцену в пять лет в постановке «Кровавая свадьба». В 1984 году она окончила ГИТИС.

    Зрителям актриса известна по ролям в фильмах «Дети подземелья» и «Цыганское счастье», а также по многочисленным театральным работам, среди которых «Цыганка Аза», «Живой труп» и «Московская цыганка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля из жизни ушла другая артистка театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная.

    Церемонию прощания с ней организовали в стенах этого же культурного учреждения.

    Неделей ранее в возрасте 71 года скончалась советская актриса и балерина Наталья Трубникова.

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    18 августа 2026, 08:45 • Новости дня
    МИД: Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам

    Генконсул России в Женеве Попов заявил об ужесточении выдачи швейцарских виз

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам, заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    По словам Попова, власти Швейцарии продолжают планомерно усложнять процесс въезда для соотечественников, передает РИА «Новости».

    «Можем констатировать, что идет действительно уже такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам», – заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    Дипломат пояснил, что сейчас нет никаких гарантий успешного оформления документов. Посольство в Берне также подтверждает, что ситуация продолжает ухудшаться, затрагивая даже российских дипломатов. Соотечественники регулярно жалуются на политику дипмиссии.

    Ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России были введены Еврокомиссией в ноябре 2025 года. Теперь для каждого путешествия требуется запрашивать отдельное разрешение. В МИД России неоднократно называли подобные действия Брюсселя дискриминацией по национальному признаку и проявлением лицемерия.

    В июне посол России в Берне Сергей Гармонин подтвердил факт выдачи швейцарской стороной преимущественно однократных виз.

    Месяцем позже визовый центр Словакии временно приостановил прием заявлений россиян на оформление шенгена.

    В прошлом году власти Швейцарии официально присоединились к новым правилам Евросоюза по ограничению многократных разрешений на въезд.

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    18 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    RTL: Во Франции задержали мешавших санавиации операторов дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские правоохранители арестовали двух человек, чьи беспилотники над следственным изолятором препятствовали ночным полетам медицинских вертолетов.

    Во французском Страсбурге полиция задержала двух человек по подозрению в управлении беспилотниками над местным следственным изолятором, передает РИА «Новости».

    Их действия создавали угрозу для вертолетов, перевозящих пациентов в соседнюю больницу в темное время суток.

    «Два человека были задержаны и помещены под стражу из-за подозрений в том, что они запускали дроны над СИЗО в Страсбурге, мешая приземляться по ночам на больницу по соседству», – сообщает радиостанция RTL.

    По данным агентства Франс Пресс, проблема с доставкой больных по воздуху сохранялась на протяжении трех недель. Беспилотные аппараты часто применяются для нелегальной передачи заключенным запрещенных предметов, включая телефоны и наркотики.

    Ожидается, что задержанные предстанут перед судом 18 августа. Стоит отметить, что страсбургский изолятор оборудован специальными системами для противодействия беспилотникам.

    Ранее на востоке Франции арестовали пять человек за доставку более 1,8 тыс. посылок с наркотиками в тюрьмы с помощью дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные беспилотники нарушили работу немецкого аэропорта Кельн/Бонн.

    Весной французские правоохранители разгромили координируемую из тюрьмы Страсбурга преступную группировку наркоторговцев.

    В марте сотрудники жандармерии задержали управлявшего дроном над военной базой в Тулоне нарушителя.

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    18 августа 2026, 19:11 • Новости дня
    Россия и Мьянма договорились о совместном противодействии санкциям

    Россия и Мьянма подписали декларацию о совместном противодействии санкциям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям, заключив соглашение, направленное на снижение негативного влияния односторонних принудительных мер на экономику.

    Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкциям и смягчении их последствий. Обмен документами состоялся по итогам двусторонних переговоров в Москве, сообщает ТАСС.

    Встреча прошла в рамках официального визита президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в российскую столицу. На церемонии было отмечено, что стороны договорились о совместных действиях.

    «Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма У Тин Маун Све обмениваются декларацией Российской Федерации и Республики Союз Мьянма о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер», – заявили на мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле стартовали переговоры президентов России и Мьянмы. В ходе встречи Владимир Путин назвал отношения между двумя странами особо доверительными.

    Также российский лидер сообщил об укреплении двусторонних связей в сфере безопасности.

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