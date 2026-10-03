  • Новость часаМИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Женщина ведет русских в латвийский парламент
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    Константинов посоветовал президенту Австрии купить глобус после слов о России
    Названа причина смерти Анатолия Кашпировского
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе
    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20
    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии
    Стали известны подробности ухода из жизни Анатолия Кашпировского
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как изгнать бесов из рекламы

    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    10 комментариев
    3 октября 2026, 13:31 • Новости дня

    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду

    Iltalehti: Встреча Стубба и Санду в Хельсинки обернулась нелепыми объятиями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президента Финляндии Александра Стубба и президента Молдавии Майи Санду в Хельсинки обернулась конфузом, Стубб споткнулся на ковровой дорожке и попытался обнять коллегу, которая не ответила тем же.

    Встреча лидеров Финляндии и Молдавии Александра Стубба и Майя Санду обернулась конфузом с нелепыми объятиями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

    «Санду вышла из машины, и президенты пожали друг другу руки. При этом Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, расстеленной перед президентским дворцом. После этого Стубб обнял Санду, которая не обняла его в ответ», – отмечает Iltalehti.

    По словам финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, поступок Стубба выглядел странно, но грубым нарушением этикета не является. Она пояснила, что при первой встрече не стоит спешить с объятиями, а уместность жеста зависит от близости отношений, которую посторонним определить сложно.

    Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом. Стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и внутриполитические проблемы Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    А ранее во вторник почти половина парламента Молдавии поддержала импичмент Санду. В тот же день оппозиция Молдавии инициировала отстранение ее от должности.

    1 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно

    ERR: Пограничники России задержали кипрский сухогруз в Финском заливе

    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В акватории Финского залива российские пограничники якобы остановили кипрский сухогруз, который направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишут прибалтийские СМИ.

    Пограничная служба России якобы остановила в акватории Финского залива грузовое судно, следовавшее под флагом Кипра. Корабль направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на ERR.

    Согласно информации картографического сервиса VesselFinder, судно Vasterbotten в настоящий момент находится на якоре в российских территориальных водах. Анализ маршрута показывает, что перед остановкой сухогруз пересек морскую границу России.

    Эстонская полиция и пограничная охрана официально подтвердили факт задержания корабля. Департамент транспорта Эстонии приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные суда до эстонского порта Силламяэ проходят через российские территориальные воды из-за мелководья. В мае прошлого года российская сторона уже останавливала вышедший из этой гавани либерийский танкер Green Admire.

    Владимир Путин предупреждал Запад о зеркальном ответе Москвы на захват танкеров с российскими нефтепродуктами. 

    Комментарии (13)
    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

    Комментарии (12)
    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

    Комментарии (10)
    30 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Додон потребовал объяснить размещение войск Молдавии на границе с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал от властей объяснений из-за размещения зенитных установок и военных возле украинской границы.

    По словам Додона, руководство Молдавии обязано разъяснить гражданам причины нахождения военных и боевой техники в непосредственной близости от населенных пунктов, находящихся на границе с Украиной, передает РИА «Новости».

    Поводом послужили опубликованные политиком кадры с расчетами зенитных установок в поле возле села Березовка Окницкого района. Этот населенный пункт расположен в четырех километрах от границы. Ранее власти временно закрыли часть воздушного пространства на севере и в центре страны из-за пролета беспилотника.

    «Было бы правильно, если бы власти объяснили людям, что происходит в непосредственной близости от населенных пунктов. Люди обеспокоены и требуют объяснений. Что там делают военные?» – отметил Игорь Додон.

    Ранее нетрезвый молдавский военнослужащий попал в ДТП во время поисков неопознанного дрона.

    До этого прилетевший со стороны Украины беспилотник спровоцировал временное закрытие воздушного пространства республики.

    Пограничники Молдавии обнаружили воронку с обломками неизвестного летательного аппарата в километре от украинской границы.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию

    Молдавия попросила Канаду и Литву помочь с оплатой счетов за энергию

    Молдавия попросила четыре страны помочь с оплатой счетов за энергию
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии обратились к Ирландии, Норвегии, Литвы и Канады с просьбой помочь в оплате энергетических счетов в предстоящий зимний период.

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету обсудил с представителями Ирландии, Норвегии, Литвы и Канады возможную финансовую поддержку в холодное время года на фоне нехватки электроэнергии в стране, сообщает молдавский портал Bani.md.

    «У меня состоялись очень интересные и продуктивные переговоры с европейскими партнерами. Одним из очень важных вопросов, который мы обсуждали, была подготовка Республики Молдова к зиме, какие меры были приняты и какие совокупные риски могут повлиять на нас этой зимой», – заявил Жунгиету.

    Министр уточнил, что «партнерам была представлена ситуация в энергетическом секторе, в том числе меры, принятые властями для подготовки к холодному сезону, а также риски, которые могут оказать давление на энергосистему и потребителей».

    По словам министра, иностранные партнеры выразили солидарность и сейчас оценивают варианты оказания помощи республике.

    Средства могут направить на компенсацию счетов за энергию для потребителей. Точные суммы и форматы поддержки пока не определены. Сейчас тариф на природный газ в стране достигает 26,14 лея (примерно 123 рубля) за кубический метр, а компенсации в холодный сезон могут получить около 660 тыс. домохозяйств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал новый рост тарифов на газ в октябре.

    Позже президент страны Майя Санду созвала Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса. А премьер-министр республики Василий Тофан посоветовал гражданам молиться о теплой зиме.

    Комментарии (10)
    1 октября 2026, 05:55 • Новости дня
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Очередная просьба украинского министра финансов Сергея Марченко о выделении дополнительных 69 млрд евро вызвала резкое недовольство среди чиновников Евросоюза, сообщил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

    «Такое ощущение, что мы поливаем пустыню», – заявил неназванный европейский дипломат изданию Le Monde, передает ТАСС.

    По его словам, подобные инициативы встречают сопротивление, поскольку Германия и ряд других стран настаивают на сокращении долгосрочного бюджета объединения.

    Ожидается, что потребности Киева обсудят в октябре на встрече министров финансов или заседании Европейского совета. Чиновники подчеркивают, что украинские власти еще не освоили 15 млрд евро из предыдущего транша. Кроме того, для получения новых средств государству необходимо провести ряд антикоррупционных реформ.

    На этом фоне в повестку может вернуться вопрос об использовании замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила направить на нужды Украины 20 млрд евро из европейского займа, изначально предназначенного для перевооружения Европы.

    Ранее Еврокомиссия допустила возможность досрочного предоставления Украине части предусмотренных на 2027 год средств.

    По данным американских СМИ, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых запросов.

    Комментарии (7)
    30 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    @ Dylan Agbagni/commons.wikimedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датскому послу в Москве заявили решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании над российским корветом «Сообразительный» в Балтийском море, сообщает Министерство иностранных дел.

    Посол Дании в России Якоб Хеннингсен был вызван в российское дипломатическое ведомство, где ему заявили решительный протест. Причиной стали опасные маневры вертолета ВВС Дании Fennec над корветом «Сообразительный» Балтийского флота, сообщает МИД.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Датский вертолет опасно приблизился к российскому кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж корвета предупреждал о небезопасной высоте на международных частотах, но сигналы были проигнорированы.

    Для привлечения внимания с борта «Сообразительного» выпустили две сигнальные ракеты в противоположную от вертолета сторону. После этого летательный аппарат прекратил маневры и покинул район. Москва расценила действия ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла из-за инцидента с военным вертолетом. В тот же день посол России в Копенгагене Владимир Барбин вручил датской стороне ответную ноту протеста.

    16 сентября министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение данной провокации.

    Комментарии (6)
    1 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников

    Молдавия вручила ноту протеста послу России Озерову из-за падения беспилотников

    Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послу России в Кишиневе Олегу Озерову вручили ноту протеста в связи с падением беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба МИД Молдавии.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили о нарушении воздушного пространства тремя дронами за один день, передает РИА «Новости». «Министерство иностранных дел вызвало посла РФ по особым поручениям в Кишинев и вручило ему ноту протеста после того, как три беспилотника за один день нарушили воздушное пространство Молдавии. Два из них упали и взорвались на территории страны», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Ранее на территории республики уже обнаруживали фрагменты летательных аппаратов, однако компетентные органы не предъявляли доказательств их принадлежности. Озеров подчеркнул, что дроны пересекали границу со стороны Украины.

    Дипломат также отметил отсутствие подтверждений российского происхождения упавших аппаратов. По его словам, российская сторона устала от бездоказательных обвинений.

    «Никаких доказательств, что дроны были российского происхождения, мы не получили. Бездоказательными обвинениями в наш адрес сыты по горло», – сказал Озеров после встречи в МИД.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

    В сентябре молдавские пограничники обнаружили обломки неизвестного беспилотника около границы с Украиной.

    Комментарии (2)
    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума

    FT: Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума

    Производство стали в Евросоюзе упало до исторического минимума
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Производство стали в странах Европейского союза сократилось до исторических минимумов на фоне высоких цен на энергоносители, американских пошлин и давления со стороны Китая.

    Объемы экспорта европейской стали также упали примерно на 20%, пишет Financial Times.

    Глава ассоциации производителей стали (EUROFER) Аксель Эггерт заявил, что Европа является «единственным крупным регионом, где происходит сокращение сталелитейных мощностей».

    Он добавил, что отрасль не сможет вернуться к показателям 2015 года, когда объем производства составлял около 155 млн тонн, отмечает ТАСС.

    По данным EUROFER, в первой половине 2026 года экспорт в США упал на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за введения американских тарифов в 50%. Экспорт в Турцию, Индию и Китай снизился на 18%. Общее производство необработанной стали в Евросоюзе в 2025 году уменьшилось на 3%, составив 126 млн тонн.

    Глава ArcelorMittal Europe Steel Герт Ван Пулворде отметил, что высокие производственные затраты, в том числе экологические стандарты, делают сталь слишком дорогой для покупателей, таких как автопроизводители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести сборы на экспорт в ЕС.

    В начале года страны ЕС потеряли 65% экспорта в Россию из-за санкций.

    В прошлом году Евросоюз запланировал ввести пошлины до 50% на китайскую сталь.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Politico: ЕС готовит ответ на давление США по запасам дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр энергетики США Крис Райт потребовал от стран Евросоюза высвободить часть запасов дизельного топлива, после чего европейские правительства договорились выработать совместный ответ на угрозу запрета экспорта американского дизеля.

    Страны Евросоюза в пятницу проводят встречу, на которой обсуждают совместную реакцию на усиливающееся давление США с требованием высвободить запасы дизельного топлива под угрозой запрета экспорта американского дизеля, пишет Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

    По данным издания, накануне в экстренных переговорах на площадке Международного энергетического агентства участвовали Франция, Италия, Германия, Ирландия и Британия, а также представители Еврокомиссии, которым Вашингтон предъявил прямые требования открыть топливные резервы. Райт добивается выпуска 120 млн баррелей дизеля в течение шести месяцев, что составит более трети совокупных запасов этого вида топлива в ЕС.

    Участники встречи договорились отвечать на давление «координированным голосом», добиваться, чтобы решения о высвобождении резервов принимались на уровне МЭА, и готовить «напористый» ответ при одновременном стремлении снизить градус напряженности в диалоге с США. Европейские чиновники указывают, что запасы агентства предназначены для компенсации перебоев поставок, а не для сдерживания цен, однако администрация в Вашингтоне настаивает на снижении стоимости дизеля; в европейской логистической отрасли предупреждают, что при введении американского запрета «все товары на полках подорожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Британия и Евросоюз не смогли согласовать совместные меры против дизельного кризиса. В тот же день сообщалось, что США потребовали от стран Европы открыть резервы дизельного топлива под угрозой ограничений. В четверг Politico передавало, что Вашингтон предложил ЕС высвободить 120 млн баррелей дизеля из резервов вместо введения запрета на экспорт.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Испания призвала страны Евросоюза сплотиться против США из-за цен на лекарства

    Испания предостерегла ЕС от двусторонних сделок с США по лекарствам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственный секретарь министерства здравоохранения Испании Хавьер Падилья Бернальдес призвал страны Евросоюза объединить усилия для противостояния давлению США в вопросах ценообразования на лекарственные препараты.

    Падилья Бернальдес отметил, что попытки отдельных европейских государств заключить двусторонние соглашения с Вашингтоном ослабляют позиции Евросоюза. По его словам, главной силой европейского рынка остается большое число потребителей и высокий уровень всеобщего охвата услугами здравоохранения, пишет Politico.

    Власти европейских стран пытаются выработать ответ на политику администрации Дональда Трампа, требующей установления режима наибольшего благоприятствования при ценообразовании на медикаменты. Фармацевтические компании опасаются, что вывод новых препаратов на европейский рынок приведет к снижению цен в США, что ограничит их прибыль в Соединенных Штатах.

    Несмотря на изначальные договоренности 11 стран ЕС действовать сообща, некоторые государства начали самостоятельные переговоры. В частности, Германия обсуждает с американскими чиновниками возможность повышения цен на лекарства в обмен на местные инвестиции, а Франция недавно объявила о новом соглашении с фармацевтическим сектором для обеспечения предсказуемости рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Дональд Трамп объявил о введении стопроцентных пошлин на лекарства. Зимой в США запустили платформу TrumpRx для покупки медикаментов со скидкой. В прошлом году американский политик предупредил о скором введении таможенных сборов на фармацевтические товары.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году

    Еврокомиссар Кос назвала нереальным вступление Украины в ЕС в 2027 году

    В Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что вступление Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года невозможно, так как процесс основывается на заслугах и не предусматривает поблажек.

    Установленную Владимиром Зеленским дату 1 января 2027 года Кос назвала нереальной, передает ТАСС.

    В интервью газете Corriere della Sera еврокомиссар отметила, что Киев рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности. При этом она подчеркнула, что в процессе приема нет никаких привилегий, но заверила в продолжении поддержки Украины.

    По словам Кос, наиболее близка к выполнению условий для вступления Черногория, которая может соответствовать критериям в конце текущего или начале следующего года. Следующей в списке значится Албания, затем идут Молдавия и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

    В июле переговоры по вступлению Украины перенесли из-за позиции Венгрии.

    В июне Служба внешней разведки России заявила, что шансы Украины на членство в ЕС оказались иллюзией.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 16:49 • Новости дня
    В Европарламенте признали неспособность ЕС обеспечить Украину оружием

    Евродепутат Террас: ЕС не может обеспечить оборонные потребности Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Оборонно-промышленный комплекс Евросоюза оказался не в состоянии покрыть нужды украинской армии и восполнить собственные запасы вооружений, констатировал депутат Европарламента Рихо Террас.

    Депутат Европарламента и бывший эстонский генерал Рихо Террас обратил внимание на проблемы военно-промышленного комплекса ЕС. Выступая на Европейском оборонном и космическом саммите в Брюсселе, политик подчеркнул неспособность промышленности удовлетворить текущие потребности, передает РИА «Новости».

    «Европейская оборонная промышленность не готова производить то, что необходимо для поддержки Украины и восполнения военных запасов стран ЕС», – констатировал Террас. В связи с этим он призвал государства Евросоюза приобретать наиболее выгодные образцы военной техники независимо от страны-производителя.

    Европейские предприятия пока не в состоянии обеспечить нужные объемы, темпы выпуска и качество продукции для оперативного наращивания боевой мощи, добавил парламентарий.

    Дефицит вооружений серьезно ограничил возможности европейских лидеров по оказанию военной помощи Украине.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза передать Киеву все имеющиеся арсеналы.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала наличие трудностей с наращиванием темпов производства в оборонном секторе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    Киевляне нашли новые способы защиты от облав военкомов
    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Женщина ведет русских в латвийский парламент

    В субботу, 3 октября, в Латвии проходят выборы в парламент страны, Сейм. Вся предвыборная кампания была отмечена яростным давлением на партию «Суверенная власть» – единственную политическую силу, отстаивающую права русского населения. Как справлялась с этим давлением лидер партии Юлия Степаненко – и каковы шансы русских создать свое представительство в парламенте Латвии? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации