Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Пьяный молдавский военный врезался в столб во время поиска беспилотника
Пьяный военный в Молдавии попал в ДТП при поиске беспилотника
В Молдавии нетрезвый военнослужащий национальной армии врезался в столб на служебном автомобиле в ходе поисков неопознанного дрона, сообщила пресс-служба инспектората полиции Окницкого района.
Авария произошла в городе Атаки на севере страны после того, как был зафиксирован пролет неопознанного воздушного объекта, прибывшего со стороны Украины, передает РИА «Новости».
24-летний сержант, управлявший армейским автомобилем Ford, потерял контроль над управлением и врезался в телекоммуникационный столб. В результате инцидента машина получила серьезные повреждения, однако двое находившихся в ней военных не пострадали.
Алкотестер показал наличие 0,99 миллиграмма на литр алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. По факту произошедшего начато разбирательство, материалы переданы военной инспекции.
В министерстве обороны Молдавии добавили, что инцидент произошел во время действия режима повышенной готовности, введенного из-за нарушения воздушного пространства. В ночь на 21 сентября радары зафиксировали дрон, летевший со стороны Винницкой области Украины над Дондюшанским и Бричанским районами Молдавии, который затем исчез в районе села Табаны. В связи с этим был введен временный запрет на полеты гражданской авиации на севере страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца упавший на севере Молдавии беспилотник вызвал четыре пожара.
Летом в центре республики также взорвался дрон.
Весной посольство России не исключило, что власти Молдавии могли инсценировать падение беспилотников.