При обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка

Tекст: Вера Басилая

UKMTO получил сообщение об инциденте с судном, проходившим через Ормузский пролив. Два члена экипажа танкера пострадали при обстреле судна, передает ТАСС.

Военные власти сообщили UKMTO, что танкер, входивший в пролив, был поражен неизвестным снарядом.

В ведомстве уточнили, что после атаки танкер продолжил движение к порту назначения своим ходом. Название пострадавшего судна и порт его приписки пока не раскрываются.

В середине сентября Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно в Ормузском проливе.

В начале месяца у побережья Омана три неизвестных снаряда ударили по коммерческому танкеру.

В этот же день неизвестные обстреляли два крупных судна для перевозки сырой нефти из Саудовской Аравии и Южной Кореи.