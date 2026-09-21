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При обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка
В акватории Ормузского пролива неизвестным снарядом был атакован проходящий танкер, в результате чего легкие ранения получили два моряка, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
UKMTO получил сообщение об инциденте с судном, проходившим через Ормузский пролив. Два члена экипажа танкера пострадали при обстреле судна, передает ТАСС.
Военные власти сообщили UKMTO, что танкер, входивший в пролив, был поражен неизвестным снарядом.
В ведомстве уточнили, что после атаки танкер продолжил движение к порту назначения своим ходом. Название пострадавшего судна и порт его приписки пока не раскрываются.
В середине сентября Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно в Ормузском проливе.
В начале месяца у побережья Омана три неизвестных снаряда ударили по коммерческому танкеру.
В этот же день неизвестные обстреляли два крупных судна для перевозки сырой нефти из Саудовской Аравии и Южной Кореи.