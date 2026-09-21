Украина лишилась экспорта чугуна на фоне блокады черноморских портов

Tекст: Мария Иванова

По итогам января–августа 2026 года металлургические предприятия Украины сократили поставки товарного чугуна на экспорт на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж снизился до 1,03 млн тонн, передает РИА «Новости».

В августе экспортные операции с чугуном не осуществлялись вообще из-за продолжающейся блокады черноморских логистических узлов. Украинские аналитики предупреждают, что подобное развитие событий грозит местным экспортерам потерей доли мирового рынка.

Финансовые показатели металлургической отрасли также продемонстрировали заметное падение. Выручка предприятий от продажи чугуна за восемь месяцев составила 413 млн долларов, что на 15% уступает результатам аналогичного периода 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Украине зафиксировали сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции почти вдвое.

Летом западные СМИ указали на угрозу обвала всего украинского экспорта.

Зимой зарубежные журналисты сообщили о потере Киевом главных доходов из-за ударов по портам.