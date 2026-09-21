Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
GMK Center: Украина полностью прекратила экспорт чугуна из-за блокады портов
Украина лишилась экспорта чугуна на фоне блокады черноморских портов
Украинская консалтинговая компания GMK Center сообщила о полной остановке поставок чугуна за рубеж из-за невозможности использовать портовую инфраструктуру страны.
По итогам января–августа 2026 года металлургические предприятия Украины сократили поставки товарного чугуна на экспорт на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж снизился до 1,03 млн тонн, передает РИА «Новости».
В августе экспортные операции с чугуном не осуществлялись вообще из-за продолжающейся блокады черноморских логистических узлов. Украинские аналитики предупреждают, что подобное развитие событий грозит местным экспортерам потерей доли мирового рынка.
Финансовые показатели металлургической отрасли также продемонстрировали заметное падение. Выручка предприятий от продажи чугуна за восемь месяцев составила 413 млн долларов, что на 15% уступает результатам аналогичного периода 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Украине зафиксировали сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции почти вдвое.
Летом западные СМИ указали на угрозу обвала всего украинского экспорта.
Зимой зарубежные журналисты сообщили о потере Киевом главных доходов из-за ударов по портам.