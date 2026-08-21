Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов
Украинские беспилотники атаковали два населенных пункта в Стародубском районе Брянской области, осколочные ранения получили два местных жителя, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
«В селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе ударил по жилому дому. В результате взрыва осколочные ранения получил местный житель. В результате атаки дрона в селе Понуровка Стародубского района ранение получил мужчина. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь», – написал Ковальчук в Max.
В отражении массированной атаки участвовали подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и транспортной полиции, а также спецподразделения Росгвардии.
Несколько дней назад в селе Понуровка один человек погиб от удара украинского беспилотника.
В середине августа дрон-камикадзе ВСУ ранил двоих местных жителей в поселке Васильевка.
Месяцем ранее жертвой атаки вражеского дрона в Стародубском районе стал пожилой мужчина.