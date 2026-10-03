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«Северяне» разгромили две бронемашины ВСУ при попытке выбраться из окружения
ВС России разгромили ББМ ВСУ при попытке выбраться из окружения
Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и пресекли в Харьковской области попытки ВСУ выбраться из окружения с помощью бронемашин.
«Противник предпринял попытку прорыва кольца окружения с внешней стороны. Для этого он задействовал две боевые группы численностью до взвода на двух ББМ «Казак». Одна бронемашина подорвалась на мине, вторая – уничтожена ударами дронов», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
При этом выживший личный состав ВСУ в пешем порядке разбежался по лесопосадкам и впоследствии был уничтожен комплексным огневым поражением, добавили военнослужащие.
Также на Липцовском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе Алисовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях освобождены Грачевка и Сердобино.
Штурм-группы «Северян» продвигаются в районах населенных пунктов Резниково, Приколотное, Купино и Аннополье. Общее продвижение составило до 700 м.
В Черниговской области расчеты «Гераней» уничтожили крупный склад БПЛА ВСУ в районе Чернигова.
В Сумском районе на Сумском направлении штурмовые группы после освобождения Малой Рыбицы продолжают продвижение на других участках. В Шосткинском районе бойцы закрепляются на занятых рубежах. По позициям противника активно работали авиация и ТОСы.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 145 в Сумской и свыше 105 в Харьковской областях)», – сообщается в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области. В госпиталях Сум закончились места для раненых бойцов ВСУ.
В группировке «Север» создали систему слежения за дронами ВСУ.