ВС России разгромили ББМ ВСУ при попытке выбраться из окружения

Tекст: Катерина Туманова

«Противник предпринял попытку прорыва кольца окружения с внешней стороны. Для этого он задействовал две боевые группы численностью до взвода на двух ББМ «Казак». Одна бронемашина подорвалась на мине, вторая – уничтожена ударами дронов», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

При этом выживший личный состав ВСУ в пешем порядке разбежался по лесопосадкам и впоследствии был уничтожен комплексным огневым поражением, добавили военнослужащие.

Также на Липцовском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе Алисовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях освобождены Грачевка и Сердобино.

Штурм-группы «Северян» продвигаются в районах населенных пунктов Резниково, Приколотное, Купино и Аннополье. Общее продвижение составило до 700 м.

В Черниговской области расчеты «Гераней» уничтожили крупный склад БПЛА ВСУ в районе Чернигова.

В Сумском районе на Сумском направлении штурмовые группы после освобождения Малой Рыбицы продолжают продвижение на других участках. В Шосткинском районе бойцы закрепляются на занятых рубежах. По позициям противника активно работали авиация и ТОСы.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 145 в Сумской и свыше 105 в Харьковской областях)», – сообщается в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области. В госпиталях Сум закончились места для раненых бойцов ВСУ.

В группировке «Север» создали систему слежения за дронами ВСУ.

