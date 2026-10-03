Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Yonhap: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск, без каких-либо подробностей, передает агентство Yonhap.
Последний запуск произошёл через 13 дней после того, как 20 сентября Северная Корея с разницей в несколько часов выпустила две баллистические ракеты малой дальности из района Вонсан в сторону Японского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря. В конце августа Вооруженные силы КНДР выпустили из окрестностей Пхеньяна около десяти баллистических ракет малой дальности.