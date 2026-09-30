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Армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на направлении дмз
Власти КНДР сообщили об усилении средств контрудара на границе
Армия КНДР усилит тактические средства контрудара на направлении демилитаризованной зоны между Республикой Корея и КНДР в связи с участившимися провокациями с южнокорейской стороны, говорится в заявлении сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына, заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи (тпк) Ким Е Чжон, которое опубликовало цтак.
Северокорейская армия нарастит военное присутствие около демилитаризованной зоны, передает РИА «Новости». Подобные меры стали реакцией на участившиеся предупредительные выстрелы со стороны южнокорейских военных. Два года назад Пхеньян начал возведение защитных заграждений для укрепления рубежей.
«Мы не будем просто наблюдать за вызывающими тревогу враждебными действиями, происходящими в районе границы. Если хотя бы одна пуля упадет на нашу территорию, им придется быть готовыми ко многому. Если южнокорейские военные бандиты откроют по нашим военнослужащим, занятым работами по укреплению и постоянному обустройству южной границы, не предупредительный, а настоящий огонь, наши пограничные подразделения нанесут немедленный и беспощадный ответный удар», – подчеркнула политик.
Она также добавила, что соответствующие указания уже доведены до пограничных подразделений. Решение об усилении позиций принято на фоне регулярных инцидентов с участием пехотной дивизии южнокорейской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе южнокорейские пограничники произвели предупредительные выстрелы в сторону группы военнослужащих КНДР. Ранее в мае Ким Чен Ын потребовал превратить южную границу в неприступную крепость. В прошлом году войска Республики Корея также открыли предупредительный огонь по северокорейским солдатам из-за строительных работ в демилитаризованной зоне.