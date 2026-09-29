У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Токаев поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил признательность президенту России Владимиру Путину за понимание мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.
Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, политик отметил важность конструктивного диалога, передает ТАСС.
«Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу. Поскольку все мы – руководители государств – выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана добавил, что Путин является наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира. По словам политика, руководитель России обладает всеми необходимыми качествами для управления государством со сложной историей и четким видением стратегических целей.
Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине.
При этом казахстанский лидер категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.
До этого Касым-Жомарт Токаев назвал невозможным урегулирование крупных мировых проблем без прямого участия России.