Токаев поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, политик отметил важность конструктивного диалога, передает ТАСС.

«Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу. Поскольку все мы – руководители государств – выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана добавил, что Путин является наиболее приемлемой политической фигурой для Центральной Азии, Европы и всего мира. По словам политика, руководитель России обладает всеми необходимыми качествами для управления государством со сложной историей и четким видением стратегических целей.

Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине.

При этом казахстанский лидер категорически отказался выступать посредником в переговорном процессе.

До этого Касым-Жомарт Токаев назвал невозможным урегулирование крупных мировых проблем без прямого участия России.