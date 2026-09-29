Токаев заявил о готовности содействовать достижению мира в России

Tекст: Дарья Григоренко

Токаев в Берлине по итогам официального визита и переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул важность добрососедских отношений Москвы и Астаны, передает ТАСС.

«Не надо забывать, что между Казахстаном и Россией существует граница, общая граница протяженностью 7 597 км, то есть самая протяженная граница в мире», – отметил политик.

По словам лидера республики, на территории страны проживают 2,7 млн этнических русских. Он добавил, что в государстве широко представлена православная церковь, к которой относятся с большим уважением. Эти факторы требуют взвешенного подхода и исключают поспешные решения.

Руководитель республики резюмировал, что намерен внести посильный вклад в достижение мира и прекращение боевых действий в соседнем государстве.

Во вторник Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил признательность президенту России Владимиру Путину за понимание мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.