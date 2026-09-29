У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Токаев заявил о готовности содействовать достижению мира в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность приложить максимальные усилия для обеспечения стабильности и содействия прекращению конфликта на сопредельных территориях.
Токаев в Берлине по итогам официального визита и переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул важность добрососедских отношений Москвы и Астаны, передает ТАСС.
«Не надо забывать, что между Казахстаном и Россией существует граница, общая граница протяженностью 7 597 км, то есть самая протяженная граница в мире», – отметил политик.
По словам лидера республики, на территории страны проживают 2,7 млн этнических русских. Он добавил, что в государстве широко представлена православная церковь, к которой относятся с большим уважением. Эти факторы требуют взвешенного подхода и исключают поспешные решения.
Руководитель республики резюмировал, что намерен внести посильный вклад в достижение мира и прекращение боевых действий в соседнем государстве.
Во вторник Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил признательность президенту России Владимиру Путину за понимание мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.