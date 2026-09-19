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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    37 комментариев
    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня

    Трамп подписал закон о санкциях против России

    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма*» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    18 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»

    Украина и семь стран Европы объединились в формат «Карпатская восьмерка»

    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской части Карпат прошел первый саммит государств и общин региона, на котором объявили о запуске нового формата сотрудничества из восьми стран.

    О запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка» (C8) сообщил глава киевского режима, передают «Вести».

    Объединение было создано на первом саммите государств, регионов и общин Карпатского региона, который прошел в украинской части Карпат.

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Также в работе объединения принимает участие Европейский союз. Инициатива направлена на развитие взаимодействия между странами-участницами.

    По словам инициатора, формат C8 должен углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности и энергетики. Кроме того, планируется расширение транспортно-логистических коридоров, развитие трансграничного экономического сотрудничества и обеспечение адресной поддержки местных общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Месяцем ранее представители сербского оппозиционного движения «Мы – сила народа» заявили о вреде контактов с нелегитимным главой киевского режима.

    Весной глава правительства Словакии выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

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    18 сентября 2026, 09:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном

    Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану

    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять решение о том, возобновлять ли массированные удары по Ирану для завершения конфликта.

    «У меня на подходе важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это большое решение», – заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

    Вопрос о дальнейших действиях в войне с Ираном Трамп планирует обсудить с лидерами шести стран Персидского залива (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана) на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет во вторник в Нью-Йорке. Если Трамп решит возобновить крупные боевые операции, ему понадобится поддержка союзников в регионе.

    В начале августа Трамп отложил возобновление массированных ударов после того, как Саудовская Аравия и Катар выразили опасения относительно возможных ответных действий Ирана против саудовских нефтегазовых объектов. В настоящее время США проводят кампанию экономических санкций и поддерживают морскую блокаду иранских портов.

    При этом Трамп выразил удовлетворение эффективностью блокады и отметил, что Иран все еще стремится к достижению соглашения с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вчера Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН. В начале месяца президент США объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив. В прошлом месяце американский лидер назвал Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине

    МИД России выразил протест послу Британии из-за поставок оружия Украине

    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел выразило решительный протест временной поверенной в делах Британии Дейни Долакия из-за поставок вооружений Киеву.

    Российское дипломатическое ведомство вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия, передает МИД.

    В ходе встречи дипломату был заявлен решительный протест в связи с наращиванием поставок Лондоном беспилотников и других систем вооружений Киеву. Представители министерства подчеркнули, что конфронтационная линия Соединенного Королевства направлена на затягивание и эскалацию конфликта, отдаляя перспективу политического урегулирования.

    В ведомстве отметили, что массированные поставки дальнобойного наступательного вооружения делают Лондон соучастником действий киевского режима, которые расцениваются как терроризм и военные преступления. Британской стороне предъявили перечень нарушаемых международных обязательств и разъяснили риски деструктивных действий на фоне превосходства Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

    «Любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне», – следует из сообщения МИД России.

    Британской стороне выдвинуто требование отказаться от эскалации.

    Месяцем ранее посольство России в Лондоне пообещало Британии неизбежные последствия за использование украинскими военными британских беспилотников.

    В январе российский МИД уже вызывал временную поверенную в делах Соединенного Королевства Дейни Долакия.

    В тот же период сотрудники ФСБ выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб под прикрытием должности второго секретаря посольства.

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    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

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    18 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим

    Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «космический» дефицит бюджета

    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен охарактеризовал нехватку средств в украинском бюджете как космическую.

    Во время встречи c фон дер Ляйен Зеленский рассказал о катастрофической нехватке средств, сообщает РИА «Новости». По его словам, власти страны разрабатывают несколько стратегий для решения этой масштабной проблемы.

    «Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита», – сказал Зеленский и добавил, что, несмотря на серьезность ситуации, Киев надеется найти выход из положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский признал наличие дефицита военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Позже украинский лидер запросил у западных союзников дополнительные средства для покрытия этих расходов. В ответ страны Евросоюза решили отказаться от выдачи Киеву новых кредитов.

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    18 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Посол Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия комплексно обеспечивает безопасность проведения парламентских выборов. За обстановкой на участках следят правоохранители и сотрудники институтов общественного контроля. Для ограждения людей от атак ВСУ в прифронтовых городах проводится голосование на дому, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник. Ранее сообщалось об украинских атаках на российские выборы.

    «Россия заранее понимала и готовилась к тому, что противник попытается сорвать голосование. Происходит усиление давления – прямого, террористического, психологического, информационного. Мы фиксируем увеличение количества дронов, которыми ВСУ пытаются атаковать мирных граждан», – рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    По его словам, атаки происходят не только на прифронтовых территориях, но также в Москве, Сочи и других крупных городах. Тем не менее местные власти комплексно обеспечивают безопасность выборов во всех регионах, подчеркнул собеседник.

    «Электронные сервисы электоральной экосистемы в постоянном режиме отслеживаются ИТ-специалистами. Военные гарантируют физическую защиту граждан, ПВО отражает атаки украинских БПЛА. Правоохранители находятся на местах в постоянной готовности купировать провокации», – продолжил спикер.

    Посол напомнил, что обстановка на избирательных участках находится также под постоянным мониторингом госслужащих и сотрудников институтов общественного контроля. «Помимо этого, в 32 регионах избирателям доступно дистанционное электронное голосование. Это один из наиболее действенных способов обезопасить людей от возможных провокаций противника. Кроме того, это удобно», – указал Мирошник, добавив, что сам также проголосовал через ДЭГ.

    В то же время наиболее опасная ситуация сохраняется в прифронтовых зонах Донбасса и Новороссии, заметил собеседник. «Основная задача, которая стоит перед властями, – рассредоточить людей. Поэтому на большинстве территорий, примыкающих к линии боевого соприкосновения, организовано досрочное голосование», – объяснил дипломат.

    Также, указал спикер, в ряде населенных пунктов, например, в Сватово и Кременной, проводится голосование на дому. «Группы избирательных комиссий по графику переходят от дома к дому, от микрорайона к микрорайону. Так нам удается избегать скопления людей в одной точке», – пояснил спикер.

    И что немаловажно, избиратели в исторических регионах даже в такой ситуации активно участвуют в голосовании. «Граждане осознают историческую значимость момента и связанную с ней свою ответственность. Парламентскую кампанию можно считать завершающим этапом интеграции регионов в состав России. Это крайне символичный акт», – акцентировал посол.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о провокациях в отношении российских избирательных участков на выборах в Госдуму. В качестве примера она привела атаки с помощью украинских БПЛА. Дипломат также отметила «огромный поток» дезинформации, который был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

    Захарова добавила, что аналогичные действия наблюдаются и за рубежом. «От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак», – уточнила она.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:00 мск 17 сентября до 7:00 18 сентября в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали «на дальних рубежах», а на подлете к столице сбили 64 БПЛА, сообщил он.

    Также стало известно о приостановке работы участков в Сочи в связи с атакой украинских беспилотников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». … Как только станет безопасно, участки возобновят работу», – заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. По ее словам, в здании были выбиты стекла. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков были подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Кроме того, фиксируются атаки на систему ДЭГ в Москве. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, они более серьезные, чем были ранее. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве», – сказала она. Тем не менее голосование проходит в штатном режиме.

    Напомним, 18 сентября в России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. За первый час более 1 млн избирателей проголосовали онлайн. По данным ЦИК, явка в целом по стране составляет 4,83% на 10:09 мск.

    Впервые на выборах в нижнюю палату парламента голосуют жители четырех российских исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами страны, организовано 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах.

    Помимо депутатов Госдумы, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний. Также пройдут прямые выборы глав восьми регионов: Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. Глав еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – изберут депутаты местных парламентов.

    Смотрите видео заявления Памфиловой о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    18 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон: США пытались сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США и руководство НАТО в попытках помешать его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Карлсона, организовать интервью с российским лидером оказалось непросто, но не по вине пресс-службы Кремля, передают «Вести». «Проблемы исходили от правительства США и их союзников: они взломали мою личную переписку и слили ее в The New York Times», – рассказал журналист в беседе с Ольгой Скабеевой.

    Карлсон добавил, что колоссальные усилия для срыва интервью прилагались со стороны НАТО. Он также отметил, что многие на Западе хотели бы видеть конфронтацию между Россией и альянсом, однако этого не произошло благодаря сдержанности российского президента.

    Ранее сообщалось, что администрация президента США препятствовала организации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

    Американские власти незаконно шпионили за личными сообщениями журналиста.

    Позже посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

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    18 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожная отрасль Украины с начала СВО лишилась 500 тяговых машин, при этом более 60% потерь зафиксировали за последние восемь месяцев, пишет Politico.

    Россия поразила уже 500 локомотивов на Украине с начала СВО, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на газету Politico. Сейчас украинская компания «Укрзализниця» теряет в среднем 37-40 машин ежемесячно.

    Ранее удары наносились преимущественно в пределах 200 км от линии боевого соприкосновения или границы. Однако теперь география атак значительно расширилась, отмечает европейское издание. В связи с этим железнодорожники готовят резервные сценарии, включая пересадку пассажиров на автобусы.

    Быстро восстановить утраченный парк техники на Украине не могут. Стоимость нового локомотива составляет около 5 млн евро, а использованию европейских машин препятствует разная ширина железнодорожной колеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские военные сожгли два локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    Чуть ранее армия России нанесла точный удар по железнодорожному составу в Харьковской области. До этого посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об уничтожении более 200 украинских тепловозов.

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    18 сентября 2026, 15:33 • Новости дня
    В США подали в суд на актера Александра Невского
    В США подали в суд на актера Александра Невского
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская Гильдия продюсеров и сценаристов подала иск против российского актера и продюсера Александра Невского в суд Южной Калифорнии.

    «Организация заявила, что Невский не выполнял обязательства перед нанятыми сотрудниками», – передает Ura.ru со ссылкой на Mash. Помимо этого, продюсер не перечислял взносы в пенсионный фонд. Для защиты в суде он нанял американского адвоката, однако в итоге стороны смогли договориться о мировом соглашении.

    Впоследствии артист стал единственным продюсером собственных кинопроектов. Критики связывают с этим заметное падение качества его последних работ, включая трилогию «Рио-Браво», ругая картины за дешевую съемку и слабую постановку.

    Александр Невский – актер и бодибилдер. Переехав в США, он продолжил карьеру в киноиндустрии, сосредоточившись на создании малобюджетных боевиков.

    В США полиция арестовала голливудского продюсера Джейсона Клота за мошенничество.

    Американская гильдия сценаристов подала иск для блокировки слияния компаний Warner Bros и Paramount.

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    18 сентября 2026, 06:46 • Новости дня
    ВСУ начали сбрасывать камеры разведки со связью Starlink на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные начали использовать беспилотники для сброса разведывательных камер, управляемых через спутниковую систему Starlink, на сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Противник начал применять камеры с управлением через Starlink, сбрасываемые с дронов «Вампир», для контроля окружающего пространства и разведки», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    По словам источника, такие устройства способны скрытно функционировать в непосредственной близости от позиций российских военных.

    Напомним, российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серийное производство систему радиоэлектронной борьбы для подавления сети Starlink.

    Бойцы ВС России поясняли, что украинские командиры лишаются управления подразделениями из-за уничтожения терминалов спутниковой связи.

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    18 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Украина разорвала договор с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях

    Украина разорвала соглашение с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях

    Украина разорвала договор с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Украины приняло решение прекратить действие двустороннего соглашения с Белоруссией, касающегося оперативного информирования о ядерных авариях и радиационной безопасности.

    Украина официально разорвала договор с Белоруссией об оперативном информировании в случае ядерных инцидентов. Соответствующий документ уже размещен на портале правительства страны, передает ТАСС.

    «Кабинет министров Украины постановил прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности, подписанного 16 октября 2001 года в Киеве», – говорится в тексте постановления.

    Глава украинского правительства Сергей Корецкий поручил министерству иностранных дел официально уведомить белорусскую сторону о денонсации документа. Стоит отметить, что Киев регулярно отказывается от выполнения двусторонних договоров с Россией, Белоруссией, Сирией и государствами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Верховной раде зарегистрировали законопроект о выходе Украины из договора стран СНГ об эвакуации граждан. В январе украинское правительство расторгло договор о таможенном взаимодействии с Белоруссией.

    А в августе 2025 года правительство Украины поддержало законопроект о выходе из восьми соглашений с Россией, Белоруссией и странами СНГ, в том числе по энергетике и торговле.


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    18 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Мендель: Зеленский отверг не менее пяти вариантов мирных соглашений

    Мендель: Зеленский отверг пять вариантов мирных соглашений

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от пяти вариантов мирных соглашений с Россией, заявила его экс-пресс-секретарь швейцарскому изданию Weltwoche.

    «Он отказался от как минимум пяти мирных соглашений», – цитирует РИА «Новости» ее интервью Weltwoche.

    Мендель уточнила, что самым первым, отвергнутым Зеленским вариантом соглашения был составленный в марте 2022 года. По ее словам, приезд экс-премьера Британии Бориса Джонсона в Киев все сильно изменил, в том числе позицию Украины.

    «Я разговаривала с двумя людьми, которые были за столом переговоров, и они оба признали, что позиция изменилась после того, как приехал Борис Джонсон. Это же было открыто сказано одним высокопоставленным украинским официальным лицом», – добавила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию, а также уличила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии. Министр Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.


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    18 сентября 2026, 13:54 • Новости дня
    Мендель: Зеленский в панике требовал взорвать киевское метро в 2022 году

    Мендель рассказала о панике Зеленского при приближении войск России

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский находился в панике и приказывал уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве, когда войска России подходили к украинской столице в феврале–марте 2022 года, сообщила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

    Экс-пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала о поведении Зеленского весной 2022 года. По ее словам, когда российские войска находились вблизи Киева, он поддался страху, переросшему в панику, передает РИА «Новости».

    «Зеленский не защищал Киев... он прятался и записывал видео. Из информации, которая мне известна, он требовал взорвать мосты, в то время как наши солдаты были на другой стороне, люди отказались делать это», – заявила Мендель в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. Она добавила, что он также настаивал на уничтожении станций метрополитена.

    Ранее в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном бывшая сотрудница офиса президента называла Владимира Зеленского диктатором, планирующим навсегда удержать власть, и главным препятствием для достижения мира. В мае 2026 года Мендель внесли в базу скандального сайта «Миротворец» за резкие высказывания об украинской политике.

    Ранее Юлия Мендель рассказала об отказе Владимира Зеленского от пяти вариантов мирных соглашений.

    Словацкий депутат Любош Блаха назвал украинского лидера диктатором из-за санкций против бывшего пресс-секретаря.

    Сама Мендель заявила о превращении Украины в руины на фоне эскалации конфликта.

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    18 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира

    NYT узнала о намерении США заключить с Москвой ряд сделок

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый законопроект США о санкциях призван оказать давление на Россию и поспособствовать окончанию войны на Украине, но президент США Дональд Трамп придерживается другого подхода и хочет предложить России заманчивые условия.

    На этой неделе Конгресс принял законопроект о санкциях, направленный против российского энергетического сектора, чтобы в очередной раз заставить Россию идти на компромиссы. Но даже когда этот законопроект попадает на стол к Трампу, администрация упорно следует другому подходу, суть которого в предложении России выгод, которые, как надеются чиновники США, поспособствуют завершению украинского конфликта, пишет New York Times (NYT).

    «Среди новых стимулов: по словам двух источников, близких к переговорам, Белый дом сейчас рассматривает возможность заключения деловых сделок с Россией до прекращения боевых действий на Украине. Американский чиновник заявил, что сделки с Россией до окончания войны возможны, поскольку продемонстрируют серьезность намерений США в отношении перезагрузки отношений с Россией», – сказано в материале.

    Ранее Трамп заявлял, что деловые сделки с Россией не будут заключаться, «пока мы не урегулируем войну». Смена риторики говорит, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ищут новые способы урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций, что в Кремле назвали недружественным шагом со стороны американских властей. Президент США потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, а затем заявил, что Киев согласился на это.


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