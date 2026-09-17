О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Российские войска освободили харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку
Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Малую Волчью в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Розовку в Запорожской области.
Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.
Ранее на этой неделе российские войска освободили харьковскую Ольховатку.
До этого они освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.
А в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.