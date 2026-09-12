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Лавров исключил остановку СВО на время переговоров по Украине
Лавров: Россия не будет останавливать СВО на время переговоров по Украине
На период переговоров по украинскому урегулированию Россия не будет останавливать проведение специальной военной операции (СВО), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Россия не планирует приостанавливать проведение специальной военной операции на период возможного урегулирования конфликта, передают «Вести».
На полях саммита БРИКС Лавров прокомментировал желание Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал возможный приезд главы киевского режима в Москву значительным жестом доброй воли. Это связано с тем, что украинский лидер так и не отменил декрет о запрете диалога.
«Так что доброй воли нам не занимать. Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет», – подчеркнул Сергей Лавров.
Ранее Лавров сообщил об отказе Москвы прекращать боевые действия на время возможных переговоров с Киевом.
Месяцем ранее министр разъяснил невозможность заморозки конфликта по текущей линии фронта без долгосрочного урегулирования.
До этого Лавров указал на абсолютную недоговороспособность киевского режима с момента государственного переворота.