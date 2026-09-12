Лавров исключил остановку СВО на время переговоров по Украине

Лавров: Россия не будет останавливать СВО на время переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, Россия не планирует приостанавливать проведение специальной военной операции на период возможного урегулирования конфликта, передают «Вести».

На полях саммита БРИКС Лавров прокомментировал желание Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал возможный приезд главы киевского режима в Москву значительным жестом доброй воли. Это связано с тем, что украинский лидер так и не отменил декрет о запрете диалога.

«Так что доброй воли нам не занимать. Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет», – подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее Лавров сообщил об отказе Москвы прекращать боевые действия на время возможных переговоров с Киевом.

Месяцем ранее министр разъяснил невозможность заморозки конфликта по текущей линии фронта без долгосрочного урегулирования.

До этого Лавров указал на абсолютную недоговороспособность киевского режима с момента государственного переворота.