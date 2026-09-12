В смертельном ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 20 человек

В смертельном ДТП с автобусом на трассе Пермь-Березники пострадали 20 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В смертельном ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае пострадали 20 человек. Трагедия произошла на 122-м километре трассы Пермь – Березники неподалеку от населенного пункта Челва, пишет РИА «Новости».

Автобус, в салоне которого находились 45 человек, включая двух несовершеннолетних, столкнулся с легковым автомобилем. В результате сильного удара водитель легковушки погиб на месте.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что 11 пассажиров были госпитализированы. Еще девять человек, среди которых один ребенок, отказались от поездки в больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе рейсовый автобус перевернулся по пути в Усолье Пермского края. Ранее в минздраве региона рассказали о состоянии госпитализированных после другого ДТП с пассажирским транспортом. В той аварии погибли семь человек.