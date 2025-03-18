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    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    При отражении атаки ВСУ у границы Белгородской области уничтожены танк и БМП
    Российские войска выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Британия и ЕС захотели увеличить расходы на оборону за счет российских активов
    Госдолг России вырос до 29 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    3 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 10:08 • Новости дня

    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России

    Журналист Такер Карлсон заявил, что жизнь в России улучшилась за 25 лет

    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень жизни в России за 25 лет значительно повысился, в то время как в крупных американских городах наблюдается ухудшение, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    В интервью на YouTube с коллегой Клейтоном Моррисом журналист Такер Карлсон сравнил уровень жизни в России и США, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что жизнь в России сейчас лучше, чем была 25 лет назад, и задается вопросом, может ли кто-то с этим не согласиться.

    Карлсон также обратил внимание на ухудшение уровня жизни в крупных городах США, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Балтимор, за последние 25 лет. По его словам, этот процесс сопровождается отсутствием ответственности со стороны властей за происходящее. Он подчеркнул, что в этих городах происходит деградация, однако никто не несет за это ответственности.

    Ранее Такер Карлсон заявил, что, в отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов, а на станциях царят чистота и порядок.

    Также Такер Карлсон назвал Москву более приятным городом, чем любой в США.

    17 марта 2025, 13:40 • Новости дня
    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник

    Минченко усомнился в вероятности быстрого урегулирования конфликта на Украине

    Минченко сделал прогноз о результатах переговоров Путина и Трампа во вторник
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    С середины февраля, когда состоялся первый телефонный разговор лидеров России и США, изменились реалии. Стороны озвучили свои позиции, и теперь можно переходить к предметным переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Дональд Трамп анонсировал во вторник разговор с Владимиром Путиным.

    «Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые могут состояться во вторник, будут принципиально отличаться от беседы 12 февраля», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он указал на изменившиеся с того времени реалии.

    «Стороны озвучили свои позиции. Теперь можно переходить к предметным разговорам», – добавил эксперт. Собеседник обратил внимание, что на повестке лидеров России и США – вопрос контроля над территориями и Запорожской АЭС.

    «Я думаю, что эти темы поднимают представители Киева в контактах с Вашингтоном. Дело в том, что Запорожская атомная станция играет большую роль в энергетической системе Украины и важна для экономики страны. Украинские власти хотят получить ее обратно, как и населенные пункты, освобожденные российскими войсками», – рассуждает Минченко.

    Другими словами, предмет будущего разговора Путина и Трампа частично продиктован запросом офиса Владимира Зеленского. «Между Москвой и Киевом нет прямой коммуникации, поэтому американцы вынуждены выступать в роли посредника, который доводит позиции до каждой из сторон», – детализировал политолог.

    На этом фоне он отметил, что Соединенные Штаты надеются изыскать решение конфликта на Украине в течение недель. Однако, по мнению аналитика, «пока ситуация не выглядит готовой к быстрому урегулированию». «По итогам переговоров глав государств посмотрим, насколько оценки американской и российской сторон совпадают», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. Напомним, военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему американский лидер поднимает тему Запорожской атомной станции.

    По словам Трампа, за выходные была проделана «большая работа». Американский лидер считает, что есть «хорошие шансы» завершить конфликт на Украине. Как отмечает Bloomberg, переговоры состоятся на фоне выдвинутого ранее США предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине и попыток европейских стран усилить поддержку Киева. Отметим, Путин ранее высказался в поддержку идеи Вашингтона о перемирии, но подчеркнул, что в этом вопросе есть «нюансы».

    Накануне спецпредставитель американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф указал, что разговор глав государств может состояться в течение этой недели. 13 марта в закрытом формате прошли переговоры Путина и Уиткоффа. Через спецпредставителя Трампа президент России передал информацию и «дополнительные сигналы» для главы Белого дома, заявил Дмитрий Песков. Трамп оценил итоги этой встречи как «очень хорошие и продуктивные».

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона готовится к встрече лидеров России и США. Однако он добавил, что президенты встретятся, как только в этом возникнет необходимость. Сейчас, по его словам, контакты между Вашингтоном и Москвой идут «на других уровнях».

    Напомним, первый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Главы России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы экономических отношений Москвы и Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД писала о значении этой беседы.

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    17 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа

    Ливитт: Белый дом обнародует итоги разговора Путина и Трампа сразу после его завершения

    Tекст: Вера Басилая

    США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что в целях обеспечения прозрачности информация будет предоставлена сразу после завершения разговора, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что либо сам президент США, либо один из его представителей предоставит информацию о результатах переговоров.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о дате переговоров, в рамках которых будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    18 марта 2025, 01:20 • Новости дня
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы

    Пресс-секретарь Белого дома напомнила французам о спасении от немцев благодаря США

    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ответила на просьбу французского политика вернуть статую Свободы, напомнив о роли США в освобождении Франции во время Второй мировой войны.

    Как сообщает РИА «Новости», представитель Белого дома Каролин Левитт ответила на требование члена Европарламента Франции Рафаэля Глюксманна о возвращении статуи Свободы.

    Левитт подчеркнула, что США сыграли ключевую роль в освобождении Франции от оккупации в годы Второй мировой войны. «Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня – напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы, символизирующую демократию, обратно во Францию, в знак несогласия с их политикой, которая, по его мнению, не демонстрирует приверженности демократическим ценностям.

    Напомним, статуя Свободы была изготовлена в конце 19 века во Франции и затем доставлена в США.

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    17 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона

    Политолог Скачко: США «кнутом» заставят Киев стереть «красные линии»

    Скачко: Трампу придется учитывать, что Россия не откажется от Запорожья и Херсона
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласно Конституции России, ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – это субъекты Российской Федерации. Дональду Трампу придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции. Вашингтон «кнутом» заставит офис Зеленского пойти на уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона.

    «Так называемые красные линии, которые киевские власти прочертили, нереалистичны. Их единственная цель – сорвать урегулирование конфликта и, как того желает Европа, продолжать боевые действий», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Он подчеркнул: Россия не откажется от Запорожья, Херсона и других населенных пунктов, которые временно находятся под оккупацией ВСУ. Эта тема, вероятно, будет подниматься в ходе предстоящего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, добавил собеседник.

    «Лидеры России и США опираются на законы. Согласно Конституции, Донбасс и Новороссия – это субъекты Российской Федерации. Главе Белого дома придется учитывать этот момент, тем более что у Москвы сильные переговорные позиции», – рассуждает политолог.

    Скачко допускает, что Вашингтон при желании способен заставить офис Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Причем принуждать Киев к этому будут не «пряником», а «кнутом». «В частности, Соединенные Штаты могут вновь грозить прекратить оказывать какую-либо помощь Украине», – уточнил эксперт.

    Если же на Банковой сочтут для себя лучшим вариантом перечить администрации Трампа и продемонстрируют свою недоговороспособность, то российская спецоперация продолжится, пока противник не будет изгнан с территории России, считает спикер. «Дальнейшее развитие событий будет зависеть от интенсивности сопротивления ВСУ. Такой сценарий представляется крайне печальным для украинской стороны», – заключил Скачко.

    Ранее помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

    На уточняющий вопрос журналиста о том, отдадут ли России Донбасс, Уолтц ответил: «Мы должны спросить себя, в наших ли это национальных интересах? Реалистично ли это? Мы говорили об этом с европейцами и украинцами. Мы собираемся выгнать всех русских с каждой пяди украинской земли, включая Крым?.. Мы должны говорить о реальности ситуации на местах».

    Стратегия предыдущей администрации Джо Байдена заключалась в поддержке Украины «так долго, как это потребуется», что «по сути, является бесконечной войной» с сотнями тысяч погибших и риском перерастания в третью мировую, считает Уолтц.

    На этом фоне Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией, пишет The Independent. В частности, Киев смирился с тем, что нынешняя линия боевого соприкосновения может быть заморожена, а часть территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Но идти на дополнительные уступки украинское руководство отказывается.

    «Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы – для нас это звучит как полная чушь», – говорят собеседники издания. Они добавили, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

    Напомним, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. Президент США уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС.

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    17 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    Песков: Диалог Путина и Трампа задает тон в реанимации отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Песков подчеркнул, что новый разговор президентов России и США – важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений государств, передает РИА «Новости».

    Говоря о сроках встречи двух лидеров, Песков отметил, что они установят их сами. Она будет подготовлена, когда президенты примут соответствующее решение.

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Коментарии (12)
    17 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского

    Белый дом отказался обсуждать будущее Зеленского перед переговорами Путина и Трампа

    Белый дом счел преждевременными комментарии о будущем Зеленского
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед запланированным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    В Белом доме сослались на преждевременность таких заявлений, передает РИА «Новости». Там заявили: «Мы не станем забегать вперед».

    Ранее Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль вскоре опубликует сообщение об итогах телефонного разговора между двумя лидерами.

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    17 марта 2025, 14:18 • Новости дня
    Стало известно о планах американского бизнеса вернуться в Россию

    Спецпредставитель президента Титов: Американский бизнес планирует вернуться на российский рынок при благоприятных условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий, сообщил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.

    По словам Титова, Запад пока не готов к сотрудничеству с Россией, хотя страна открыта для взаимодействия. Он выразил надежду на развитие связей с американскими компаниями.

    Он отметил, что во время его визита в Нью-Йорк представители американского бизнеса подтвердили намерение вернуться на российский рынок, однако сроки и конкретные компании, о которых идет речь, не были названы, передает ТАСС.

    Титов подчеркнул, что американские партнеры ожидают благоприятных условий для возвращения на рынок России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить.

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    17 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    Песков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Трампа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль подтвердил активную подготовку к телефонному разговору президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, в рамках которого будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил о подготовке к телефонному разговору Владимира Путина с американским лидером, передает ТАСС. Основными темами обсуждения станут вопросы международной повестки, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

    По словам Пескова, такие контакты, как разговор между Путиным и Трампом, могут быть согласованы в чрезвычайно короткие сроки.

    Ранее Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Песков подтвердил, что телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа действительно состоится.

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    17 марта 2025, 22:56 • Новости дня
    Пентагон подтвердил возобновление военной помощи Украине

    Пентагон возобновил военную помощь и обмен разведданными с Украиной в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий ВВС Центрального командования Вооруженных сил США Алексус Гринкевич сообщил о возобновлении военной помощи Украине в прежних объемах вместе с обменом разведывательными данными.

    Гринкевич заявил, что помощь поступает на Украину и об обмене разведывательными данными ежедневно предоставляются отчеты. Все операции осуществляются в том же формате, что и ранее, передает ТАСС.

    Ранее США временно приостановили обмен разведданными с Украиной после скандала в Белом доме.

    Специалисты из западных стран покинули Украину после прекращения доступа к американским спутниковым снимкам.

    Президент США заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам.

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    18 марта 2025, 07:37 • Новости дня
    Трамп заявил о согласованных элементах финального соглашения по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что многие компоненты финального соглашения по Украине уже достигнуты, однако работы предстоит еще много.

    По его словам, многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, но остаются аспекты, требующие доработки, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсети Truth Social он подчеркнул, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудят текущие проблемы и возможные пути их решений.

    Трамп отметил, что многие положения окончательного соглашения уже были достигнуты, что дает надежду на дальнейшее урегулирование конфликта.

    Он также добавил, что впереди еще много работы, чтобы прийти к окончательному решению, удовлетворяющему обе стороны.

    Американский президент выразил ожидание от разговора с Путиным, подчеркнув важность диалога для достижения мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Перед запланированным разговором Путина и Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    17 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в договоренности США и РФ по Украине

    Трамп выразил уверенность в достижении США и России мирного соглашения на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Россия смогут достичь соглашения о мирном урегулировании ситуации на Украине. Это заявление он сделал во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник, чтобы обсудить возможность достижения соглашения о прекращении огня и установлении мира на Украине. «Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение – о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», – отметил он в разговоре с журналистами.

    Этот шаг Трампа рассматривается как часть его усилий по улучшению отношений с Россией. Он неоднократно высказывал желание наладить диалог с Москвой и работать в направлении мирного разрешения конфликтов, включая украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Перед запланированным разговором Путина и Трампа Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (3)
    17 марта 2025, 20:23 • Новости дня
    Силуанов сообщил об отсутствии диалога с США по возобновлению работы SWIFT
    Силуанов сообщил об отсутствии диалога с США по возобновлению работы SWIFT
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил об отсутствии диалога с США по вопросу возобновления работы российских банков в системе SWIFT.

    Силуанов в интервью газете «Известия» указал на отсутствие переговорного процесса с США по вопросу возобновления работы российских банков в системе SWIFT, передает РИА «Новости».

    «По линии Минфинов диалога как не было, так и нет», – заявил министр.

    Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде глава МИД России Сергей Лавров рассказал о договоренности с американской делегацией по устранению проблем банковских переводов.

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    17 марта 2025, 13:26 • Новости дня
    Песков: Готовится телефонный разговор Путина и Трампа
    Песков: Готовится телефонный разговор Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Телефонный разговор президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа действительно состоится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее американский президент объявлял о планах провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

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    17 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Кремль назвал закрытие «Радио Свобода» и «Голоса Америки» внутренним делом США

    Песков назвал закрытие «Радио Свобода» и «Голоса Америки» внутренним делом США

    Кремль назвал закрытие «Радио Свобода» и «Голоса Америки» внутренним делом США
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) и «Голоса Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) является исключительно внутренним делом США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что закрытие «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) и «Голоса Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) в США является внутренним делом этой страны, передает ТАСС.

    Песков отметил, что данные медиа являются пропагандистскими и вряд ли могут быть отнесены к популярным и востребованным в России.

    Ранее сообщалось, что радиостанции «Голоса Америки» начали транслировать музыку вместо новостей из-за сокращений в Агентстве США по глобальным медиа.

    Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подтвердила получение уведомления о прекращении финансирования от правительства США.

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    18 марта 2025, 11:13 • Новости дня
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят во вторник ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки, сообщила газета The New Times.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к важным переговорам, которые могут определить новые границы в Европе, сообщает The New York Times.

    Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на «Ялтинскую встречу» 1945 года, когда мировые лидеры определяли сферы влияния в Европе. Президент США заявил, что его разговор с Путиным будет сфокусирован в том числе на том, какие земли и активы могут остаться за Россией в случае прекращения огня на Украине. Трамп отметил, что обсуждения будут касаться в том числе Запорожской АЭС, крупнейшего ядерного объекта в Европе.

    Трамп и его администрация подчеркивают, что переговоры с Россией являются прагматичными, при этом мало говорится о деталях соглашения. Специальный посланник в Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно провел встречу с Путиным в Москве, чтобы подготовиться к переговорам. Белый дом сообщает, что Россия, вероятнее всего, сохранит Крым, и возможно, большинство территорий, которые она контролирует сейчас.

    На фоне обсуждений Владимир Зеленский выражает обеспокоенность, что президент США может согласиться на уступки, которые позволят Путину получить «больше украинских территорий».

    Эксперты предполагают, что переговоры могут нести глобальные последствия. Профессор международной политики Моника Даффи Тофт отмечает, что текущая геополитическая ситуация напоминает конец Второй мировой войны, когда ведущие державы перекраивали карту мира.

    Она подчеркнула, что для Трампа и Путина расширение территорий играет ключевую роль в их стремлении сделать свои страны «великими». По ее словам, вопрос Китая также является важным аспектом в переговорах российского лидера и американского президента, поскольку итоги переговоров могут предвосхитить возможные действия Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

    Напомним, во вторник ожидался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В Киеве выразили опасения по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    В то же время, СМИ сообщали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

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