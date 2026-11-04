Песков анонсировал участие Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев, но главное, там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что пока не у всех членов делегации, которые должны лететь в США с Лантратовой, есть визы. Он добавил, что при благополучном разрешении логистических вопросов на мероприятии будут присутствовать оба российских представителя.

Ранее на сайте американской администрации появилась информация, что Мелания Трамп проведет в Белом доме встречу с представителями России и Украины, а также выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США анонсировали мероприятие с участием представителей России и Украины по гуманитарной миссии в Алешках.

В понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой организовывать ежемесячные поездки в город при посредничестве Мелании Трамп.

В пятницу уполномоченный по правам человека обратилась к первой леди США с просьбой о регулярном проведении таких миссий.