По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Песков анонсировал участие Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова должны будут представлять Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев, но главное, там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства отметил, что пока не у всех членов делегации, которые должны лететь в США с Лантратовой, есть визы. Он добавил, что при благополучном разрешении логистических вопросов на мероприятии будут присутствовать оба российских представителя.
Ранее на сайте американской администрации появилась информация, что Мелания Трамп проведет в Белом доме встречу с представителями России и Украины, а также выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США анонсировали мероприятие с участием представителей России и Украины по гуманитарной миссии в Алешках.
В понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой организовывать ежемесячные поездки в город при посредничестве Мелании Трамп.
В пятницу уполномоченный по правам человека обратилась к первой леди США с просьбой о регулярном проведении таких миссий.