По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Перебои со светом парализовали работу электротранспорта в Николаеве
В Николаеве остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за аварии
В украинском городе Николаев возникли перебои в движении трамваев и троллейбусов из-за масштабной аварии в энергетической сети, сообщили в «Николаевэлектротрансе».
В связи с инцидентом в сети АО «Николаевоблэнерго» оказались обесточены тяговые подстанции транспортного предприятия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Из-за отсутствия питания движение по ряду направлений сильно затруднено. При этом машины, оборудованные автономным ходом, продолжают обслуживать пассажиров.
Утром в среду региональная энергокомпания предупредила жителей Николаевской области о применении графиков почасовых отключений электричества в течение всего дня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СМИ сообщили о продолжающихся больше суток отключениях электричества в Киеве.
Во вторник движение трамваев и троллейбусов в украинской столице приостановили из-за критической ситуации в энергосистеме.
В тот же день в Полтавской и Сумской областях Украины из-за повреждений энергообъектов ввели специальные графики аварийных отключений.