Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Мантуров назвал условия для бесперебойной работы агропромышленного комплекса
Мантуров перечислил условия для бесперебойной работы сельского хозяйства России
Первый вице-премьер Денис Мантуров назвал стабильные поставки ресурсов и надежное энергоснабжение необходимыми условиями для бесперебойной работы отечественного агропромышленного комплекса.
По его словам, для бесперебойной деятельности аграрного сектора требуются стабильные поставки семян, удобрений, кормов, ветеринарных препаратов и топлива, а также надежное снабжение энергией и водой, сообщается на сайте правительства.
«Вне зависимости от географии первоочередным является безопасность работников и мероприятия по физической защите критических объектов. Для бесперебойной деятельности также нужны стабильные поставки семян, удобрений, кормов, ветеринарных препаратов и топлива, надежное энерго- и водоснабжение», – заявил Мантуров.
Первый вице-премьер отметил важность заблаговременного формирования запасов ресурсов, наличия альтернативных поставщиков и резервных источников энергии. В условиях низких температур внимание следует уделять техническому состоянию котельного оборудования и исправности тепловых систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы работы агропромышленного комплекса России.
На прошлой неделе первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил об определении перечня стратегических объектов.
В прошлом месяце Мантуров указал на необходимость сохранять бесперебойную работу производств при внешних угрозах.