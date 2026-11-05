Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Вскрытие не выявило следов насильственной смерти вице-премьера Баварии
Предварительные результаты вскрытия тела министра экономики и заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера не показали признаков насильственной смерти.
«Предварительные результаты вскрытия не выявили признаков насильственной смерти», – приводит РИА «Новости» сообщение прокуратуры Берлина. В ведомстве отметили, что в рамках продолжающегося расследования смерти политика предстоит провести дополнительные судебно-медицинские экспертизы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы столицы Германии инициировали проверку обстоятельств кончины заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера.
В среду Хуберта Айвангера нашли мертвым в одной из гостиниц Берлина.