Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.13 комментариев
Суд вынес приговор троим боевикам «Азова» за нападения в ДНР
Суд приговорил троих боевиков «Азова» к длительным срокам за нападения в ДНР
Южный окружной военный суд приговорил троих украинских военнослужащих признаного террористическим и запрещенного в России националистического полка «Азов*» к длительным срокам заключения.
Трое участников запрещенного националистического формирования получили сроки до 21 года за нападения на военных и мирных жителей в Донецкой народной республике, передает ТАСС.
«Южным окружным военным судом вынесены приговоры трем украинским военнослужащим запрещенного в Российской Федерации националистического полка «Азов*» Егору Кожушко, Максиму Рыжкову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Евгению Гавришу», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Кожушко и Гавриш получили по 20 лет лишения свободы, Рыжков – 21 год.
Следствие установило, что осужденные добровольно вступили в националистическое формирование в период с 2021 по 2022 год. Они прошли обучение для террористической деятельности и участвовали в нападениях на мирных жителей, обстрелах инфраструктуры и позиций российских войск в ДНР. Вина боевиков подтверждена доказательствами и признательными показаниями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд в ДНР приговорил разведчика полка «Азов» к 20 годам колонии.
В конце апреля боевик Александр Биляев получил 22 года строгого режима за убийство мирного жителя Мариуполя.
В середине апреля Верховный суд России отклонил кассационную жалобу осужденных за обстрелы города азовцев.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ