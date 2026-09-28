Премьер Корецкий заявил о неспособности Украины покрыть расходы бюджета

Tекст: Ольга Иванова

Украина способна самостоятельно обеспечить лишь треть своих государственных трат на боевые действия и социальные нужды, передает ТАСС.

«Украина из собственных доходов <…> может обеспечить лишь одну третью [часть] расходов», – отметил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН. Он пояснил, что для покрытия оставшихся двух третей расходов страна зависит от сотрудничества с партнерами.

Корецкий также предупредил, что предстоящая зима будет трудной для украинцев. По его словам, защитить все энергетические объекты невозможно, однако власти делают выводы из опыта прошлого года и готовятся более качественно.

Киев уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом. В августе Владимир Зеленский сообщил, что нехватка средств стала серьезным вызовом, а дефицит оборонного бюджета достигает 27 млрд долларов. Общая бюджетная дыра оценивается примерно в 57,4 млрд долларов. Прошлой зимой на Украине происходили длительные отключения электричества и тепла из-за повреждений инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское правительство из-за дефицита государственного бюджета приостановило финансирование муниципалитетов для подготовки к отопительному сезону.

Киев заложил в проект бюджета на следующий год рекордные 4,885 трлн гривен на оборону.

Страна потратила почти все имеющиеся резервы на защиту энергетических объектов перед предстоящей зимой.