Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Премьер Корецкий заявил о неспособности Украины покрыть расходы бюджета
Украина за счет собственных средств способна профинансировать лишь треть государственных расходов, заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
Украина способна самостоятельно обеспечить лишь треть своих государственных трат на боевые действия и социальные нужды, передает ТАСС.
«Украина из собственных доходов <…> может обеспечить лишь одну третью [часть] расходов», – отметил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН. Он пояснил, что для покрытия оставшихся двух третей расходов страна зависит от сотрудничества с партнерами.
Корецкий также предупредил, что предстоящая зима будет трудной для украинцев. По его словам, защитить все энергетические объекты невозможно, однако власти делают выводы из опыта прошлого года и готовятся более качественно.
Киев уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом. В августе Владимир Зеленский сообщил, что нехватка средств стала серьезным вызовом, а дефицит оборонного бюджета достигает 27 млрд долларов. Общая бюджетная дыра оценивается примерно в 57,4 млрд долларов. Прошлой зимой на Украине происходили длительные отключения электричества и тепла из-за повреждений инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское правительство из-за дефицита государственного бюджета приостановило финансирование муниципалитетов для подготовки к отопительному сезону.
Киев заложил в проект бюджета на следующий год рекордные 4,885 трлн гривен на оборону.
Страна потратила почти все имеющиеся резервы на защиту энергетических объектов перед предстоящей зимой.