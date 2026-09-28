Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС

Tекст: Мария Иванова

Такое заявление глава дипломатии ЕС сделала перед заседанием министров обороны стран объединения, передает РИА «Новости».

По словам Каллас, инвестиции в оборону увеличились, и страны расходуют на эти нужды в общей сложности 2,2% ВВП. Однако, как она подчеркнула, у ЕС сохраняются значительные недочеты в оборонной сфере, которые требуют восполнения.

В начале сентября она также отмечала, что европейским государствам не удалось достаточно оперативно устранить недостатки в обычных вооруженных силах в рамках НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта.

Две недели назад она призвала создать ледокольный флот объединения.

В начале месяца сообщалось, что провал оборонной инициативы нанес удар по позициям главы европейской дипломатии.