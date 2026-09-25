Tекст: Алексей Дегтярёв

Экипажи Воздушно-космических сил применили авиабомбы ФАБ-500. В результате атаки поражен пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ у населенного пункта Маяки Краматорского района ДНР, указало ведомство в Max.

Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками 475-го отдельного штурмового полка украинской армии. Эта цель располагалась в районе Светличного в Харьковской области.

До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР.

Несколько дней назад российские военные нанесли поражение живой силе противника около Светличного.

В середине сентября российские самолеты поразили пункты управления беспилотниками в Харьковской области и ДНР.