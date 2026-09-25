Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.4 комментария
Над Воронежской областью за ночь сбили 88 дронов, пострадали четыре человека
В результате массированной атаки беспилотников на Воронежскую область ранения получили четыре человека, сообщил глава региона Александр Гусев.
Минувшей ночью средства ПВО сбили 88 беспилотников над Воронежем и шестью районами области, указал губернатор в Max.
По предварительной информации, в результате атаки пострадали четыре человека. Две женщины получили осколочные ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двоим мужчинам медицинскую помощь оказали на месте.
В настоящее время специалисты проводят обход территорий для фиксации последствий удара.
Повреждены фасады и окна жилых домов, а также зафиксированы разрушения автомобилей и нежилых строений. В некоторых местах падение обломков привело к возгораниям.
В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Воронеж.
В ночь на 23 сентября над Воронежской областью нейтрализовали 16 украинских беспилотников.
В ночь на 22 сентября в небе над регионом уничтожили 28 вражеских дронов.