Над Воронежской областью за ночь сбили 88 дронов, пострадали четыре человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Минувшей ночью средства ПВО сбили 88 беспилотников над Воронежем и шестью районами области, указал губернатор в Max.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали четыре человека. Две женщины получили осколочные ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двоим мужчинам медицинскую помощь оказали на месте.

В настоящее время специалисты проводят обход территорий для фиксации последствий удара.

Повреждены фасады и окна жилых домов, а также зафиксированы разрушения автомобилей и нежилых строений. В некоторых местах падение обломков привело к возгораниям.

В ночь на пятницу дроны ВСУ атаковали Воронеж.

В ночь на 23 сентября над Воронежской областью нейтрализовали 16 украинских беспилотников.

В ночь на 22 сентября в небе над регионом уничтожили 28 вражеских дронов.