Tекст: Алексей Дегтярёв

В Киевской области, в населенном пункте Борисполь, поражено место сборки и хранения дронов компании «Файер Пойнт», указало ведомство в Max.

На этой территории хранились двигатели «Хоневелл» TFE731, которые используются как силовые установки для крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

В Одесской области удары пришлись по двум логистическим центрам в Одессе и Нерубайском. Эти объекты занимались хранением и распределением грузов военного и двойного назначения, поступавших из европейских стран.

В порту Рени поражена причальная инфраструктура и три хранилища с военным имуществом.

Кроме того, во время перехода по морю был атакован сухогруз. Судно доставляло в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Ранее ВС России в ходе удара по Киеву поразили телекоммуникационные центры, обеспечивавшие ВСУ связью и вычислениями.

Несколько дней назад российские военные атаковали логистические центры и сухогруз с оружием в Одессе.

Немногим ранее беспилотники уничтожили склад комплектующих компании «Файер Пойнт» в Киевской области.