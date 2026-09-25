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Румыния подняла в небо истребители из-за цели у границы с Украиной
Румыния подняла два F-16 из-за воздушной цели возле украинской границы
Власти Румынии подняли в небо два боевых самолета F-16 из-за обнаружения неопознанной воздушной цели неподалеку от границы с Украиной, сообщило министерство обороны Румынии.
Министерство национальной обороны Румынии зафиксировало движущийся объект утром 25 сентября. Цель обнаружили в 20 км к востоку от Галаца, передает РИА «Новости».
«Два истребителя F-16 ВВС Румынии, входящие в состав боевой службы воздушной полиции на 86-й авиабазе в Борче, поднялись в воздух для наблюдения за ситуацией», – сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Национальный центр военного командования предупредил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям. Население восточной части уезда Галац и северной части уезда Тулча оповестили о ситуации. Воздушная тревога продлилась около 50 минут, после чего была отменена. В министерстве подчеркнули, что нарушения воздушного пространства государства не зафиксировано.
Накануне беспилотник рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.
В середине сентября румынские военно-воздушные силы по тревоге задействовали боевую авиацию из-за дронов.
Несколькими днями ранее прилетевший со стороны Украины летательный аппарат упал на кукурузном поле.