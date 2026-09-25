Стоимость газа на европейских биржах упала до 855 долларов

Биржевые цены на газ в Европе снизились до 855 долларов

Tекст: Мария Иванова

Утром в пятницу стоимость топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировала заметное снижение, передает РИА «Новости».

К девяти часам по московскому времени показатель составил 855,6 долларов, хотя торги открывались небольшим ростом.

Резкий скачок стоимости энергоносителей в Европе произошел ранее на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В августе котировки впервые за пять месяцев преодолели рубеж в 800 долларов, а в середине сентября ненадолго превышали 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. После этого начался спад.

При этом аналитики не исключают, что предстоящей зимой цены могут подняться выше 1200 долларов. Эксперты связывают такие прогнозы с проблемами заполнения европейских подземных хранилищ. По последним данным, их загруженность превысила 70%, что является самым низким показателем для конца сентября с 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов за тысячу кубометров

Днем ранее стоимость октябрьских фьючерсов по индексу TTF составила 844 долларов.

В середине месяца котировки кратковременно превышали отметку в тысячу долларов.