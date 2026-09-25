Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!2 комментария
Стоимость газа на европейских биржах упала до 855 долларов
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 855 долларов
Котировки октябрьских фьючерсов на крупнейшем распределительном центре Европы потеряли более 3%, опустившись к отметке 855 долларов за тысячу кубометров.
Утром в пятницу стоимость топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировала заметное снижение, передает РИА «Новости».
К девяти часам по московскому времени показатель составил 855,6 долларов, хотя торги открывались небольшим ростом.
Резкий скачок стоимости энергоносителей в Европе произошел ранее на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В августе котировки впервые за пять месяцев преодолели рубеж в 800 долларов, а в середине сентября ненадолго превышали 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. После этого начался спад.
При этом аналитики не исключают, что предстоящей зимой цены могут подняться выше 1200 долларов. Эксперты связывают такие прогнозы с проблемами заполнения европейских подземных хранилищ. По последним данным, их загруженность превысила 70%, что является самым низким показателем для конца сентября с 2011 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов за тысячу кубометров
Днем ранее стоимость октябрьских фьючерсов по индексу TTF составила 844 долларов.
В середине месяца котировки кратковременно превышали отметку в тысячу долларов.