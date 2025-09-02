Миллер назвал «Силу Сибири – 2» крупнейшим газовым проектом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким в мировой газовой отрасли, передает ТАСС. Миллер подчеркнул, что вместе с транзитным газопроводом «Союз Восток» через Монголию и развитием газотранспортных мощностей в Китае этот проект выйдет на лидирующие позиции по масштабу и инвестициям.

По словам Миллера, во вторник был подписан ключевой юридически обязывающий меморандум, который определяет общие обязательства сторон. «Это юридически обязывающий меморандум», – отметил он. Теперь стороны приступят к обсуждению деталей финансирования строительства и коммерческих условий поставок газа.

Миллер сообщил, что сроки реализации нового проекта будут ориентироваться на пример «Силы Сибири», при строительстве которой удалось уложиться на полгода раньше графика. Он подчеркнул, что российская сторона и китайские партнеры работают четко и слаженно, а «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по проекту.

