    Минная блокада Ормуза грозит затяжным мировым кризисом
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    Трамп заявил о победе США над Ираном за час
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину
    Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку
    Разведка США исключила угрозу краха власти в Иране
    Сийярто назвал атаку Украины на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    0 комментариев
    Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    47 комментариев
    Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    8 комментариев
    12 марта 2026, 08:28

    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»

    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» выступил с прогнозом о скором окончании украинского кризиса, и назвал Украину «Страной 404».

    Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» назвал Украину несуществующей «Страной 404», передает РИА «Новости».

    По его мнению, переживания по поводу несуществующей «Страны 404» навязаны искусственно и вскоре уступят место осознанию более серьезных мировых вызовов, связанных с технологическим развитием.

    Зампред Совета безопасности также выразил убеждение, что украинский кризис завершится, как и все конфликты в истории человечества. «Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», – заявил Медведев.

    Он считает, что усилия ряда стран, желающих поражения России, не изменят неизбежного исхода.

    В заключение Медведев указал, что мировое сообщество только начинает осознавать масштаб и глубину новых технологических угроз, которые станут гораздо более актуальными, чем нынешние политические разногласия.

    Ранее Медведев предрек Владимиру Зеленскому сохранение жизни только до момента окончательного развала «Страны 404».

    Зампред Совбеза предупредил о вероятном сокращении территории Украины до узкой полоски земли.

    Медведев назвал существование самостоятельного государства Украины на исторических российских территориях смертельно опасным для украинцев.

    12 марта 2026, 01:57
    Генпрокуратура потребовала изъять у Галицкого имущество на 8 млрд рублей
    Генпрокуратура потребовала изъять у Галицкого имущество на 8 млрд рублей
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре.

    Ведомство считает Галицкого участником экстремистского объединения, поддерживающего вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    «Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами», – указано в иске.

    Среди активов бизнесмена – квартира и пять машино-мест в Москве, коттедж с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также земельный участок в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

    По мнению Генпрокуратуры, наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы экстремистского объединения. В иске указано, что эти средства обеспечивают Галицкому и его венчурному фонду возможность продолжать экономическую деятельность, которая, учитывая их идеологию, создает угрозу национальной безопасности России.

    Ответчики также, как подчеркивается в иске, могут использовать материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его вооруженных формирований. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства. Также ведомство просит наложить обеспечительные меры: арестовать все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, временно ограничить его выезд за границу, запретить открытие новых счетов и поручить Федеральной службе судебных приставов розыск имущества должника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства. Сообщается, что венчурный фонд Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений.

    Комментарии (10)
    11 марта 2026, 12:50
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    Комментарии (35)
    11 марта 2026, 14:50
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 21:52
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    Комментарии (15)
    11 марта 2026, 21:54
    Орбан заявил об угрозах семье со стороны украинцев
    Орбан заявил об угрозах семье со стороны украинцев
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил дочерям и попросил их не бояться.

    Виктор Орбан заявил, что его семье угрожают украинцы. В своем сообщении в соцсетях Орбан написал: «Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все хорошо, но всему есть предел!», передает РИА «Новости».

    Позже премьер-министр Венгрии опубликовал видеозапись, на которой звонит дочерям после угроз экс-генерала СБУ. Он попросил их беречь себя, не бояться угроз и объяснить ситуацию внукам постарше, которые уже могут понять происходящее.

    Орбан подчеркнул, что в такие моменты семья становится сплоченнее. Он отметил: «Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем, как к этому адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль».

    У Виктора Орбана четыре дочери и сын, а также три внука и три внучки.

    Ранее бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес Виктора Орбана и его семьи.

    Владимир Зеленский ранее пообещал передать телефонный номер Орбана ВСУ и предложил военным связаться с ним напрямую.

    Депутат Чепа предупредил о реальной угрозе покушения на Орбана со стороны Киева после блокировки Венгрией кредита ЕС Украине.

    Комментарии (6)
    11 марта 2026, 21:04
    Выросло число погибших после ракетной атаки ВСУ на Брянск

    В Брянске увеличилось число погибших после ракетной атаки ВСУ

    Выросло число погибших после ракетной атаки ВСУ на Брянск
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти сообщили об увеличении числа жертв ракетного удара на Брянск, среди которых подтверждены семь погибших и сорок два раненых.

    Число погибших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Брянск 10 марта увеличилось до семи человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    По его словам, на текущий момент подтверждена гибель семи человек, а число пострадавших составляет 42 человека. Власти оказывают необходимую помощь семьям погибших и раненым, добавил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска. Девятерых тяжелораненых после ракетной атаки ВСУ по Брянску отправили на лечение в Москву. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим.

    Комментарии (9)
    12 марта 2026, 00:55
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину

    Фонд Александра Галицкого передал оборонным компаниям Украины свыше 50 млн долларов

    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Венчурный фонд Александра Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре России.

    Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В иске указывается, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным Генпрокуратуры, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Кроме того, в иске говорится, что дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, через которую осуществляется сбор средств на закупку вооружения, техники и провизии для нужд вооруженных сил Украины.

    Также утверждается, что Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине одним из ключевых направлений деятельности инвестиционного холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 22:01
    Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки атаки на газопровод «Турецкий поток», который обеспечивает Венгрии стабильное газоснабжение, воспринимаются Будапештом как серьезное посягательство на национальный суверенитет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Попытки атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» представляют собой нападение на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» сейчас является гарантией газоснабжения Венгрии.

    По его словам, если «Турецкий поток» не будет работать, то Венгрия не получит безопасно природный газ ни географически, ни физически.

    «Украинская нефтяная блокада и атака на «Турецкий поток» – это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии», – заявил Сийярто.

    Глава МИД Венгрии также отметил, что попытки Украины блокировать поставки энергоресурсов могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны. По мнению министра, подобные действия недопустимы, поскольку существенно затрагивают интересы Венгрии и ее граждан.

    «Газпром» сообщил об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» на Кубани.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 11:32
    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины

    Посол МИД Мирошник: Виновные за ракетный удар по Брянску понесут заслуженное наказание

    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия вычислит ответственных за удар ВСУ по Брянску. Но Москва не питает иллюзий относительно справедливого судебного разбирательства на международных площадках. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.

    «В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.

    «Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.

    «Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

    «Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.

    Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

    «Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».

    В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.

    Комментарии (6)
    11 марта 2026, 20:22
    Экс-генерал СБУ пригрозил Орбану и его семье

    Бывший генерал СБУ Омельченко пригрозил Орбану и его семье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала выступил с персональными угрозами в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

    Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи, передает РИА «Новости».

    Омельченко заявил: «Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

    Поводом для подобных заявлений, по словам экс-генерала, стала позиция Орбана по отношению к Украине, которую Омельченко назвал антиукраинской. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также оказывал давление на венгерского премьера из-за блокировки очередного кредита Евросоюза для Киева.

    До этого Зеленский пообещал передать ВСУ телефонный номер Виктора Орбана и предложил им связаться с ним напрямую.

    Позже Еврокомиссия назвала недопустимыми угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    Комментарии (3)
    11 марта 2026, 19:52
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    Комментарии (12)
    11 марта 2026, 17:59
    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке

    Языковой омбудсмен Украины призвала тарологов и астрологов перейти на украинский

    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке
    @ Elsa Hewekerl/IMAGO/Panama Pictures/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская обратилась к тарологам и астрологам с призывом вести свою профессиональную деятельность исключительно на украинском языке.

    Это касается всех специалистов, зарегистрированных как физические лица-предприниматели и оказывающих услуги или продающих товары через социальные сети, уточнила Ивановская, пишет издание «Страна».

    «Блогеры, психологи, тренеры, маркетологи, стилисты, тарологи, астрологи, мастера бьюти-сферы, фотографы, дизайнеры, зарегистрированные как ФЛП, которые через свои социальные сети продают определенный товар или услугу, должны делать это на государственном языке», – заявила омбудсмен.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова сравнила попытки Киева и идеологов европейских структур «отменить» или запретить русский язык с абсурдным требованием к Солнцу не светить.

    В начале марта на Украине предложили втрое увеличить штрафы за русский язык.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 11:05
    В ДНР предупредили о попытках украинских спецслужб получить медиа-материалы о последствиях атак ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Передача противнику видеоматериалов с последствиями ударов может обернуться лишением свободы вплоть до пожизненного, если это приведет к гибели людей, сообщили в штабе обороны ДНР.

    Вражеские силы продолжают попытки получить любые медиаматериалы о результатах своих атак, сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР. Умышленная помощь противнику такими данными карается заключением на срок до 25 лет.

    Особо жесткие меры предусмотрены в случаях, когда действия информатора приводят к трагическим последствиям. В ведомстве подчеркнули: «Смерть соотечественников по вине тех, кто отправил видео вражескому тг-каналу отягчает вину и карается лишением свободы вплоть до пожизненного».

    Власти региона напомнили, что фиксация попаданий снарядов расценивается как пособничество противоположной стороне конфликта.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о запрете распространения сведений о последствиях атак ВСУ без официальной аккредитации.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 12:30
    Российские войска освободили Червоную Зарю в Сумской области
    Российские войска освободили Червоную Зарю в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Мирополья, Павловки, Храповщины, Кияницы и Глухова в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Верхней Писаревки, Удов, Лебедевки, Рубежного, Малой Волчьей, Ольшан и Караичного.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 245 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки воздушных целей «Пеликан» и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Петровкой, Ковалевкой, Грушевкой, Осиново, Просянкой, Александровкой в Харьковской области и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, четыре американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана» и боевая машина чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Рай-Александровки, Сергеевки, Куртовки, Веролюбовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял более 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего, а также шесть складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новониколаевки, Доброполья, Светлого, Шевченко, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя и Марьевки в ДНР, Гавриловки, Новопавловки и Федоровского в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 350 военнослужащих, два бронетранспортера, семь бронемашин, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Копани, Новосолошино, Широкого и Долинки в Запорожской области, Покровского, Просяной, Гая и Коломийцев в Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял более 315 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее ВС России освободили Голубовку в ДНР. А до этого они освободили Сосновое в ДНР.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 05:24
    Зеленский счел оправданными угрозы в адрес Орбана
    Зеленский счел оправданными угрозы в адрес Орбана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «дипломатическое молчание» не принесло бы пользы при контактах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет Politico.

    По данным Politico, Зеленский, отвечая на вопрос, не зашел ли он «слишком далеко», заявил, что «не верит» в пользу «дипломатического молчания», если речь идет об Орбане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать ВСУ номер телефона Орбана после блокировки Венгрией очередного кредита от Евросоюза для Украины. Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес Орбана. Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил своим дочерям и попросил их не бояться.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 14:28
    Венгерские спецслужбы раскрыли схемы финансирования оппозиции с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Службы национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, что украинские структуры финансируют венгерскую оппозиционную партию «Тиса».

    Представитель правительства Золтан Ковач заявил, что были раскрыты схемы, по которым украинские средства поступают в распоряжение партии, а также направления движения денег и способы их переправки через Венгрию, передает РИА «Новости».

    «Службы национальной безопасности представили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, как украинцы финансируют (оппозиционную) партию «Тиса» различными способами, куда идут эти деньги, куда они направляются и как они переправляются через Венгрию при подобных обстоятельствах», – сказал Ковач в эфире программы «Час истины».

    Он добавил, что конфискованные средства «Ощадбанка» и якобы перевозимые на Украину совпадают с размером средств, которые, по словам лидера «Тисы» Петера Мадьяра, требовались для проведения предвыборной кампании партии.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией. Он также обвинил Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии.

    Комментарии (0)
