Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС России на юге и востоке Константиновки

Tекст: Дарья Григоренко

Пушилин подчеркнул: «Здесь мы видим в самой Константиновке улучшение позиций наших подразделений, непосредственно уже в самой Константиновке. В южной и восточной части наши подразделения за последние дни там позиции улучшили», передает ТАСС.

Он также сообщил, что взятие Константиновки откроет возможности для дальнейшего продвижения в сторону Краматорско-Славянской агломерации с южного направления.

Во вторник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие за последние дни вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Николаевка под Константиновкой Донецкой Народной Республики.

Накануне начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 60% Константиновки находится под контролем российских военных.

