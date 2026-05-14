Морпехи России уничтожили дюжину новейших дронов ВСУ
Военнослужащие морской пехоты группировки «Центр» за прошедшие сутки ликвидировали на Добропольском направлении 12 современных украинских беспилотников.
Российские подразделения успешно отразили налет новейших аппаратов ВСУ типа Swiftbeat Hornet, передает РИА «Новости». Командир зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады с позывным «Грек» рассказал подробности боевой работы на передовой.
«Хорнетов» мы за день уничтожили 12. Это помимо разведывательных БПЛА, также две «Бабы-яги», еще сверху – «Лелека» и Shark», – сообщил военнослужащий. Всего за минувшие сутки бойцы поразили 14 вражеских дронов различных модификаций.
Ранее в Минобороны отмечали, что беспилотники «Марсианин-2» применяются для автономного поиска и поражения целей. Это делает их особенно опасными на линии соприкосновения. Глава ДНР Денис Пушилин в апреле сообщал, что украинские войска используют аппараты с искусственным интеллектом для атак на гражданские объекты и жилые дома в Горловке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пользователи Сети опубликовали фотографию трофейного американского беспилотника Hornet на крыше российского автомобиля.
Неделей ранее российские военные зафиксировали применение украинских датчиков движения для наведения дронов на добропольском направлении.
В конце апреля морпехи группировки «Центр» рассказали о регулярном уничтожении немецких аппаратов Vector в этом же районе.