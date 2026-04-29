Вступили в силу новые законы о поддержке семей бойцов СВО

Вступили в силу два новых закона о поддержке семей бойцов СВО
В России начали действовать новые законы, предусматривающие бесплатный проезд родственников к раненым бойцам и квоты для вдов СВО на обучение в вузах, сообщает Госдума.
Два новых закона, направленных на поддержку семей участников спецоперации на Украине, вступили в силу с 25 апреля, сообщает пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.
Первый закон предусматривает, что два близких родственника или члена семьи пострадавшего сотрудника Росгвардии, а также военнослужащего или добровольца, получившего ранение, теперь имеют право на бесплатный проезд к месту его лечения и обратно.
Второй закон расширяет возможности получения высшего образования для вдов и вдовцов погибших участников спецоперации: они смогут поступать в вузы по программам бакалавриата и специалитета за счет отдельной бюджетной квоты.
Вячеслав Володин подчеркнул, что «важно продолжать делать все, чтобы солдаты и офицеры, их семьи были окружены заботой и поддержкой». Он также напомнил, что депутаты ГД уже приняли 164 закона, направленных на правовое обеспечение проведения спецоперации и социальную поддержку ее участников и их близких.
Еще 10 законопроектов по этой теме находятся на рассмотрении, и Володин отметил, что их планируется обсудить в приоритетном порядке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» предложила расширить социальные гарантии для семей участников спецоперации на Украине. Законопроект предусматривает, что сотрудники полиции и Росгвардии, которые воспитывают детей-инвалидов с детства, смогут получить жилье вне очереди.
До этого Госдума одобрила проект закона о предоставлении преимущества при сокращениях штата сотрудникам, вернувшимся с военной службы по мобилизации или контракту во время спецоперации на Украине.