В Госдуме предложили регламентировать деятельность заводчиков домашних животных
В Госдуму внесли межфракционный законопроект о регламентации деятельности по разведению домашних животных. Регулирование этой сферы вводится для защиты животных, обеспечения гуманного и ответственного обращения с ними.
Инициатива о законодательной регламентации деятельности заводчиков домашних животных была внесена в Госдуму, передает РИА «Новости».
Проект разработан сразу несколькими парламентскими фракциями и включает определение ключевых терминов, таких как «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении».
В законопроекте предлагается доверить ведение учета заводчиков одной некоммерческой организации для каждого отдельного вида животных при условии ее работы в более половины субъектов России. Выбор такой организации будет осуществляться на основании установленных критериев, а контроль ее деятельности возложат на федеральный орган исполнительной власти в сфере обращения с животными, определенный правительством.
В разных регионах учет и контроль реализуют структурные подразделения указанных организаций или их филиалы и представительства. Законопроект предусматривает установление четкого порядка по определению целевых взносов, включению заводчиков в реестр, а также условиях снятия их с учета. Данным подходом авторы рассчитывают устранить возможные злоупотребления и повысить уровень гуманного и ответственного обращения с животными.
