Tекст: Валерия Городецкая

«Это демонстрирует еще раз сущность режима [Владимира] Зеленского. В условиях, когда идут переговоры США и России, пытаются спровоцировать ситуацию, никакого доверия, безусловно, в очередной раз не заслуживает режим», – заявил Васильев, передает ТАСС.

Васильев уверен, что требуются меры, «достаточно превентивные» и рассчитанные не на переговоры, а на предупреждение агрессии, которая уже давно осуществляется по территории и жителям России в террористической форме. Он отметил, что атака на резиденцию президента была проведена с очевидными целями, и сейчас принимаются необходимые решения, о которых ранее уже говорилось.

Парламентарий заявил, что диалог между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не оставляет Зеленскому никаких шансов. При этом он подчеркнул, что Зеленский утратил легитимность и занимается личной защитой, одновременно добиваясь от европейских союзников максимальных поставок вооружения, способного нанести ущерб России.

По мнению Васильева, настал момент остановить подобные действия и нанести ответный упреждающий удар, адекватный агрессии. Он добавил, что, по его ощущениям, «киевский диктатор» осознал нереализуемость своих планов при поддержке европейских спонсоров и поэтому решился на резкое обострение ситуации.

Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

Спикер МИД Мария Захарова сообщила, что киевские власти должны будут понести ответственность за нападение на госрезиденцию Путина.