Лукашевич заявил об утрате интереса ведущих стран к ОБСЕ

Лукашевич: Ведущие страны теряют интерес к ОБСЕ из-за украинизации

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, эта тенденция привела к обратному эффекту, и государства, прежде проявлявшие интерес к работе площадки, теперь отдаляются от участия, передает ТАСС.

Лукашевич отметил, что Совет министров иностранных дел ОБСЕ, прошедший в Вене, четко продемонстрировал раскол между странами. «Доведенная уже до абсурда украинизацией повестки дня ОБСЕ, похоже, стала приносить обратные для ее авторов результаты. Ведущие страны начали терять интерес к этой многосторонней площадке», – сказал он.

Постпред также напомнил о недавней статье главы МИД России Сергея Лаврова, где подробно описано плачевное состояние организации. Лукашевич добавил, что обсуждения на Совете подтвердили наличие отчетливого «водораздела» между большинством, готовым «растоптать все обязательства ОБСЕ», и немногими, кто стремится вернуть организации ее исходную созидательную миссию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в статье, приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене, отметил плачевное состояние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако выразил надежду на возможность избежать ее краха.