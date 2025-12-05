Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Путину во время запуска вещания RT India показали ролик ИИ о дружбе России и Индии
Во время церемонии запуска RT India президенту Владимиру Путину продемонстрировали ролик, где с помощью ИИ воссоздали историю отношений между Россией и Индией.
На церемонии запуска RT India президенту России Владимиру Путину представили ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, передает RT.
В видео отражена история отношений между СССР и Индией, а также дальнейшее развитие сотрудничества между современными Россией и Индией. Создатели ролика использовали технологии искусственного интеллекта для воссоздания знаменитых высказываний исторических личностей обеих стран.
К примеру, советский космонавт Юрий Гагарин произносит в ролике: «Индия сверху очень красива. Но на Земле она еще прекраснее. Она дорога тем, что здесь живут настоящие друзья». В записи звучат также слова других советских и индийских известных деятелей, подчеркивающие значение многолетней дружбы государств.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров анонсировал запуск телеканала RT India в столице Индии к концу текущего года, отметив важность освещения российско-индийских отношений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал коллективу и зрителям RT India успехов и отметил важность работы канала в крупнейшей мировой демократии.