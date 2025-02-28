Зеленского публично превратили в политический труп

Эксперты оценили итоги публичной перепалки Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Tекст: Андрей Резчиков,

Евгений Поздняков

В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на вцелом положительное мероприятие – переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, должно было состояться заключение сделки по недрам Украины, к которым США получили бы широкий доступ в обмен на предоставленную Киеву военную помощь.

По такому случаю Трамп даже встретил Зеленского на крыльце, чего не сделал, например, ради президента Франции Эммануэля Макрона. Но на этом радостные моменты для гостя из Киева закончились.

Перед началом переговоров президенты обменялись одобрительными репликам о перспективах сотрудничества и шутили. Зеленский между делом жаловался на русских и даже стал показывать фотографии пленных солдат ВСУ. Собравшиеся журналистов интересовали параметры будущей сделки и перспективы российско-украинского конфликта. Зеленский стал заметно нервничать, когда Трамп не всегда давал ему слово для ответа журналистам.

В ходе беседы вице-президент Джей-Ди Вэнс указал Зеленскому на плохой поступок в прошлом: «Если вы поехали в Пенсильванию и агитировали за противоположную сторону в октябре, скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну».

Ответная фраза Зеленского была невнятна, а в разговор вмешался Трамп: «Ваша страна в большой беде. Я знаю. Вы не выигрываете. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам».

Но Зеленский этот последний отданный ему пас не принял и продолжил гнуть свою линию: «Господин Президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете».

«Вы не были одни», – перебил его Трамп и далее произнес фразу про «тупого президента» Байдена, который выделил Украине 350 млрд долларов. «Если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война закончилась бы за две недели. За три дня», – давил президент США.

Зеленский в ответ опять лишь проявил дерзость: «Я слышал это от Путина. За три дня. За две недели». На этом разговор подошел к своему финалу. «У вас нет карт. Вы загнаны. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня"», – сказал ему Трамп. И добавил: «Я хочу прекращения огня».

Американский президент напомнил, что Украина должна быть ему благодарна, ибо Трамп первый передал ей «Джавелины», в то время как все остальные поставляли ей лишь нелетальные виды военной помощи.





«Или мы подписываем соглашение, или мы уходим. У вас нет сильной позиции. Вы должны высказать нам благодарность, а вы этого не делаете. Это плохо. Я знаю, что вы не выигрываете»,

– добавил Трамп. Зеленский попытался взять слово, но ему уже не дали сказать: «Вы и так много сказали». После этого гость из Киева покинул Белый дом, а Трамп выступил с обращением, в котором сказал,что глава Зеленский проявил неуважение к Белому дому и сможет вернуться лишь когда будет готов к миру.



Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», отметил, что на мировой политической арене «давно не было таких публичных разбирательств, как сейчас между Трампом и Зеленским». А Telegram-канал «Военная хроника» пошутил, что 95-й квартал дал свой лучший концерт в истории: «Браво. Этого не забудут».

«Агрессивный настрой Зеленского – очевидная попытка блефовать, – объяснил поведение Зеленского в Белом доме американист Малек Дудаков. – Вилять собакой ему удавалось в период каденции Байдена. Теперь ситуация совсем иная. После перепалки с Трампом высока вероятность того, что Минюст США и ФБР вскоре заведут много расследований в отношении коррупции на Украине».

С ним согласен и американист Дмитрий Дробницкий: «Зеленскому еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего. Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины». Эксперт считает, что

политическая карьера Зеленского закончилась этим пятничным вечером:

«Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе крайне дерзкое поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме».

По мнению Валентина Богданова, шефа бюро ВГТРК в Нью-Йорке, президент Штатов решил «в прямом эфире обрубить хвост, который виляет собакой». «Зеленский нелегитимен, недоговороспособен, неадекватен. А значит и непригоден для любых дальнейших переговоров. Сегодня в этом окончательно убедился не только Трамп, но и весь мир», – добавил он.

В свою очередь, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев отмечает, что состоявшееся «зрелище» стало возможным благодаря российским солдатам. «Видят это все. Цена за просмотр – разная. У нас – самая большая, самая горькая. Но теперь-то все поняли, что вот уже три года – все не зря?», – добавил он.

«Я думаю, это последний визит Зеленского в Белый дом и в Соединенные Штаты»,

– считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его словам, ссора Трампа с Зеленским произошла по двум причинам. «В США сильно недовольны тем, что он настойчиво требовал визита с единственной целью – встретиться с президентом Штатов раньше Путина. Никакого другого смысла в этой поездке с точки зрения Украины не было», – полагает он.

«И второе – Зеленский попросту был не готов к нормальному и дипломатичному общению. В общем, для России это был неплохой день. На наших глазах свершился уникальный случай. Мировая политика такого запредельного уровня хамства давно не знала», – считает спикер.

По прогнозу политолога, Зеленский в итоге подпишет соглашение с США по редкоземельным металлам. «Но этот текст совершенно пустой. Вся эта история с полезными ископаемыми, как мне кажется, придумана для того, чтобы у Трампа был повод прекратить помощь Украине. И на данный момент, кажется, к этому исходу все и ведет», – заключил Ткаченко.