  • Новость часаТрамп заявил о неуважении Зеленского к Белому дому и его неготовности к миру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Словакия извинилась за поддержку резолюции ООН по Украине
    Грузия назвала западного деятеля, требовавшего санкций против России
    Китай объявил о найденных запасах топлива на 60 тысяч лет
    Fox News: Подписание сделки по минералам между Украиной и США отменено
    Макрон назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта
    Путин продлил программу материнского капитала до 2030 года
    Bild: Трамп вышвырнул Зеленского
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    117 комментариев
    28 февраля 2025, 23:15 • Политика

    Зеленского публично превратили в политический труп

    Эксперты оценили итоги публичной перепалки Трампа и Зеленского в Вашингтоне

    Зеленского публично превратили в политический труп
    @ REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашинтоне. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома.

    В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на вцелом положительное мероприятие – переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, должно было состояться заключение сделки по недрам Украины, к которым США получили бы широкий доступ в обмен на предоставленную Киеву военную помощь.

    По такому случаю Трамп даже встретил Зеленского на крыльце, чего не сделал, например, ради президента Франции Эммануэля Макрона. Но на этом радостные моменты для гостя из Киева закончились.

    Перед началом переговоров президенты  обменялись одобрительными репликам о перспективах сотрудничества и шутили. Зеленский между делом жаловался на русских и даже стал показывать фотографии пленных солдат ВСУ. Собравшиеся журналистов интересовали параметры будущей сделки и перспективы российско-украинского конфликта. Зеленский стал заметно нервничать, когда Трамп не всегда давал ему слово для ответа журналистам.

    В ходе беседы вице-президент Джей-Ди Вэнс указал Зеленскому на плохой поступок в прошлом: «Если вы поехали в Пенсильванию и агитировали за противоположную сторону в октябре, скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну».

    Ответная фраза Зеленского была невнятна, а в разговор вмешался Трамп: «Ваша страна в большой беде. Я знаю. Вы не выигрываете. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам».

    Но Зеленский этот последний отданный ему пас не принял и продолжил гнуть свою линию: «Господин Президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала войны мы были одни. И мы благодарны. Я сказал спасибо в этом кабинете».

    «Вы не были одни», – перебил его Трамп и далее произнес фразу про «тупого президента» Байдена, который выделил Украине 350 млрд долларов.  «Если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война закончилась бы за две недели. За три дня», – давил президент США.

    Зеленский в ответ опять лишь проявил дерзость: «Я слышал это от Путина. За три дня. За две недели». На этом разговор подошел к своему финалу.  «У вас нет карт. Вы загнаны. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня"», – сказал ему Трамп. И добавил: «Я хочу прекращения огня».

    Американский президент напомнил, что Украина должна быть ему благодарна, ибо Трамп первый передал ей «Джавелины», в то время как все остальные поставляли ей лишь нелетальные виды военной помощи. 

    «Или мы подписываем соглашение, или мы уходим. У вас нет сильной позиции. Вы должны высказать нам благодарность, а вы этого не делаете. Это плохо. Я знаю, что вы не выигрываете»,

    – добавил Трамп. Зеленский попытался взять слово, но ему уже не дали сказать: «Вы и так много сказали». После этого гость из Киева покинул Белый дом, а Трамп выступил с обращением, в котором сказал,что глава Зеленский проявил неуважение к Белому дому и сможет вернуться лишь когда будет готов к миру. 

    Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», отметил, что на мировой политической арене «давно не было таких публичных разбирательств, как сейчас между Трампом и Зеленским». А Telegram-канал «Военная хроника» пошутил, что 95-й квартал дал свой лучший концерт в истории: «Браво. Этого не забудут».

    «Агрессивный настрой Зеленского – очевидная попытка блефовать, – объяснил поведение Зеленского в Белом доме американист Малек Дудаков. – Вилять собакой ему удавалось в период каденции Байдена. Теперь ситуация совсем иная. После перепалки с Трампом высока вероятность того, что Минюст США и ФБР вскоре заведут много расследований в отношении коррупции на Украине».

    С ним согласен и американист Дмитрий Дробницкий: «Зеленскому еще повезет, если он не окажется в Гуантанамо после произошедшего. Теперь либеральной прессе будет крайне сложно защищать его. Наверняка появятся критические статьи о том, что нужен другой лидер демократической Украины». Эксперт считает, что

    политическая карьера Зеленского закончилась этим пятничным вечером:

    «Я думаю, что в политическом смысле он уже мертв. Он позволил себе крайне дерзкое поведение в Овальном кабинете. Даже представитель великой державы вряд ли бы решился повысить голос на Дональда Трампа и Джея Ди Вэнса. Такого никогда не было в Белом доме».

    По мнению Валентина Богданова, шефа бюро ВГТРК в Нью-Йорке, президент Штатов решил «в прямом эфире обрубить хвост, который виляет собакой». «Зеленский нелегитимен, недоговороспособен, неадекватен. А значит и непригоден для любых дальнейших переговоров. Сегодня в этом окончательно убедился не только Трамп, но и весь мир», – добавил он.

    В свою очередь, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев отмечает, что состоявшееся «зрелище» стало возможным благодаря российским солдатам. «Видят это все. Цена за просмотр – разная. У нас – самая большая, самая горькая. Но теперь-то все поняли, что вот уже три года – все не зря?», – добавил он.

    «Я думаю, это последний визит Зеленского в Белый дом и в Соединенные Штаты»,

    – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, ссора Трампа с Зеленским произошла по двум причинам. «В США сильно недовольны тем, что он настойчиво требовал визита с единственной целью – встретиться с президентом Штатов раньше Путина. Никакого другого смысла в этой поездке с точки зрения Украины не было», – полагает он.

    «И второе – Зеленский попросту был не готов к нормальному и дипломатичному общению. В общем, для России это был неплохой день. На наших глазах свершился уникальный случай. Мировая политика такого запредельного уровня хамства давно не знала», – считает спикер.

    По прогнозу политолога, Зеленский в итоге подпишет соглашение с США по редкоземельным металлам. «Но этот текст совершенно пустой. Вся эта история с полезными ископаемыми, как мне кажется, придумана для того, чтобы у Трампа был повод прекратить помощь Украине. И на данный момент, кажется, к этому исходу все и ведет», – заключил Ткаченко.

    Главное
    Генсек ООН сообщил о приостановке помощи Украине из-за США
    Генерал Шамарин признал вину в получении взятки в 1,4 млрд рублей
    Мерц исключил создание ядерного оружия в Германии
    В Раде заявили о беспрецедентной зачистке СМИ на Украине
    В Германии начато расследование из-за нацистких символов боевиков «Азова»
    ФССП выявила массовые нарушения при взыскании долгов коллекторами и банками
    Веган-шеф рассказала, как приготовить блины без молока и яиц

    В российской малой авиации появился новый «игрок»

    В России намерены создать новую отечественную машину для малой авиации. И в первую очередь она может помочь обучению и появлению в России новых пилотов. После запрета поставлять в Россию не только самолеты, но и запчасти для них, летные училища в России тоже столкнулись с проблемами. Что собой представляет новый отечественный самолет? Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве не готовы отказаться от мечты о третьей мировой войне

    Третья мировая война уже началась, считает глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Он оговорился, что «это философский вопрос», но для него – да, началась. В данном случае философия руководства Украины сильно отличается от философии остального мира. Прежде всего потому, что для Киева развязывание третьей мировой – это на самом деле не философия. Это цель. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............