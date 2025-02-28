Трамп заявил о неуважении Зеленского к Белому дому и его неготовности к миру

Tекст: Дарья Григоренко

Американский президент после встречи с Зеленским заявил, что Зеленский не готов к мирному завершению конфликта. В своем сообщении в Truth Social Трамп отметил, что участие США в переговорах дает Украине преимущество, которое Зеленский пытается использовать, передает Ura.ru.

Президент США подчеркнул, что не нуждается в преимуществах, а стремится к миру, однако Зеленский, по его мнению, продемонстрировал неуважение к США в Овальном кабинете. «Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах», – заявил он.

Ранее президент США и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече, где обсуждалось возможное перемирие.

Напомним, Зеленский приехал в Белый дом для подписания сделки с США о совместной добыче ископаемых и полезных ресурсов, в ходе которой президент США указал ему на большие проблемы Украины в конфликте с Россией.