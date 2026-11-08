Подполье: Попавших в пыточные жителей Украины месяцами держат ради показаний

Tекст: Денис Тельманов

Таких объектов по всей Украине может насчитываться от 50 до 70. Это не просто подвалы, а целая сеть от небольших фильтрационных пунктов до крупных баз, где украинцев держат месяцами, выбивая информацию или деньги, передает ТАСС.

Ранее стало известно об обнаружении под Киевом подвала, где насильно удерживали около 40 мужчин, включая 14-летнего подростка со следами побоев. Силовики пытались не допустить к ним врачей, применяли спецсредства, но отступили под давлением местных жителей.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) признал наличие множества подобных мест на Украине.

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что после скандала украинские силовики лишь усилят охрану пыточных, которые, по его словам, используются для вымогательства денег у бизнесменов и их последующего убийства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье подполье сообщило о гибели каждого пятого в украинских тайных тюрьмах. Эксперт объяснил недопуск прессы к тайной тюрьме Нацгвардии под Киевом. В пятницу бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о мобилизации молодежи на Украине под пытками.